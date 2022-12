Essse Caffè, Natale all’insegna della solidarietà a sostegno di Sportfund e Casa delle donne

Per Essse Caffè al centro ci sono sempre le persone: si tratta di un valore condiviso dalla Proprietà, ma anche da tutta l'Azienda. Infatti, anche per questo Natale e così come accade da diversi anni, i dipendenti di Essse Caffè hanno scelto di rinunciare al tradizionale regalo aziendale per devolvere la corrispondente somma a due iniziative benefiche e solidali: a Sportfund Onlus, associazione legata da anni ad Essse Caffè, che si occupa dell’organizzazione e della promozione di attività sportive ed inclusive di vario genere dedicate a persone con disabilità, e a Casa delle donne per non subire violenza di Bologna, centro che accoglie donne vittime di violenza.

Per la storica torrefazione bolognese resta quindi fondamentale continuare a credere nell'impegno sociale, forte di quel “family feeling” che si riverbera non solo nelle sue più iconiche miscele, ma anche in concrete azioni filantropiche e benefiche.

