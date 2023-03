Il Vietnam verso la produzione di caffè che non danneggi le foreste

Il Vietnam verso la produzione di caffè "deforestation free". Si è, infatti, tenuto ad Hanoi un seminario sulla produzione e commercializzazione di caffè e altri prodotti "privi di deforestazione", organizzato dal Programma di sviluppo delle Nazioni Unite, dalla delegazione dell'Unione europea, e dal ministero dell'Agricoltura e dello sviluppo rurale vietnamita, per fornire una panoramica sui nuovi regolamenti europei in materia.

Secondo quanto riporta Vietnam News, caffè, gomma e altri prodotti quali olio di palma, soia, legname e cacao, verranno colpiti dalle nuove politiche comunitarie contro la deforestazione e il Vietnam, uno dei principali importatori di prodotti forestali in Europa, sta affrontando sfide importanti per adattare le proprie produzioni.

Il caffè, uno dei prodotti di esportazione più famosi del Vietnam, è stato al centro dei lavori, cui hanno partecipato anche molti produttori leader mondiali di caffè. Jesus Lavina, vice capo del dipartimento per la cooperazione allo sviluppo della delegazione dell'Unione europea ha annunciato che il regolamento sulla deforestazione entrerà in vigore a metà del 2023, e stabilisce norme obbligatorie in materia di verifiche e controlli per le aziende che intendono immettere tali prodotti sul mercato europeo, utilizzando un sistema di benchmarking per valutare i paesi e i loro livelli di rischio di deforestazione e degrado forestale.

Il regolamento, inoltre, integra e rafforza gli accordi commerciali e garantisce che l'aumento dei commerci non porti a un aumento della deforestazione.

Le province di Dak Nong e Lam Dong, nella regione degli altopiani centrali, stanno lavorando a stretto contatto con il Programma di sviluppo dell'Onu e il Ministero dell'Agricoltura vietnamita per sviluppare pratiche agricole ecologicamente corrette e modelli di produzione senza deforestazione.

