Better Future Award, Caffè Borbone azienda più sostenibile a Tuttofood

Caffè Borbone, marchio di riferimento nel business della torrefazione e del caffè porzionato, vince il Better Future Award, il riconoscimento istituito nel 2021 da GdoWeek e Mark Up per premiare le aziende più innovative e attente al tema della sostenibilità presenti a TuttoFood 2023, la fiera B2b di riferimento del sistema agro-alimentare in programma a Fiera Milano (Rho) fino a oggi, giovedì 11 maggio.

Per la categoria Innovazione, dedicata allo sviluppo di nuovi prodotti capaci di garantire un vantaggio competitivo o il miglioramento di quelli già presenti sul mercato, una giuria di esperti ha deciso di premiare la capsula in alluminio Rotonda ad alta tecnologia di Caffè Borbone compatibile con macchine Nespresso ad uso domestico.

Francesco Garufi (destra) ritira il Better Future Award

Grazie alla tecnologia e alla continua ricerca, con la capsula in alluminio Rotonda Caffè Borbone ha realizzato, infatti, un confezionamento adatto ad offrire il miglior sistema d'erogazione di caffè possibile. L'alluminio è un materiale pregiato per diverse ragioni, in particolare perché permette di conservare intatto l’aroma del caffè e di riciclare interamente l’involucro, rispettando l'ambiente. Una volta utilizzata, è possibile pulire la capsula dal caffè per poi gettare linguetta e involucro nella raccolta dell’alluminio.

A questo si aggiunge il fatto che Rotonda è la miscela che rappresenta l'incontro armonico tra Arabica brasiliano e Robusta asiatici e africani, il bilanciamento perfetto tra aroma e corpo che esalta al meglio il gusto del vero caffè espresso Borbone.

Il premio è stato ritirato da Francesco Garufi, Direttore Commerciale Retail Italia di Caffè Borbone, che ha commentato: «La capsula in alluminio Rotonda nasce da un innovativo e avanzato processo tecnologico che gli gli appassionati abituati a bere il caffè in capsula di alluminio prediligono perché conserva intatto l’aroma del caffè in ogni sua sfumatura».





© Riproduzione riservata