“Say Thank You”, l'iniziativa di Julius Meinl per riscoprire l'importanza di dire “grazie”

Julius Meinl storica torrefazione viennese con cuore produttivo in Italia, lancia per il secondo anno consecutivo “Say Thank You”, un’iniziativa che celebra l’importanza di dimostrare gratitudine nel nostro quotidiano, attraverso i risultati di una ricerca condotta su 4mila persone in Italia, Austria, Croazia e Romania ed il “Caffè Sospeso” da offrire in oltre 200 locali della Penisola.

In particolare la ricerca Julius Meinl si concentra sul luogo di lavoro dove troppo spesso si dimentica la buona abitudine di dire grazie. Il 40% degli intervistati, infatti, attribuisce alla frenesia dagli impegni lavorativi quotidiani il motivo principale per la scarsità di “grazie” sul posto di lavoro. Durante la settimana, in media, si trascorrono più ore in compagnia dei colleghi che dei propri amici e famigliari, dunque quale luogo migliore se non il proprio posto di lavoro per iniziare a coltivare gesti di gentilezza e gratitudine? Secondo la ricerca commissionata da Julius Meinl, due su tre intervistati concorda che la parola “grazie” non è abbastanza pronunciata sul posto di lavoro.

Ma prendersi una pausa dal tran tran quotidiano e iniziare, con piccoli gesti, a costruire una cultura della gratitudine sul lavoro, ha benefici sia per coloro che esprimono che per coloro che ricevono un ringraziamento. L'81% degli intervistati ha concordato che ricevere un "grazie" dal proprio capo ha avuto un impatto positivo sulla propria giornata, mentre 3 su 5 hanno affermato che li ha fatti sentire apprezzati. 1 su 2 (poco meno della metà) ha dichiarato che essere stati ringraziati, li ha motivati a lavorare di più.

Julius Meinl mira a ispirare più “grazie” e momenti di gentilezza attraverso il caffè sospeso “Say Thank You”: per ogni caffè ordinato presso gli oltre 200 locali che aderiscono all’iniziativa, i coffee lovers riceveranno un coupon per l’acquisto di un altro caffè + 1 omaggio (fino a esaurimento scorte), creando così un momento perfetto per dire grazie a qualcuno, che si tratti di un collega o di una persona cara davanti a una tazza di caffè Julius Meinl. "Say Thank You" ha ispirato con successo più di 250.000 "grazie" in più di 20 paesi in tutto il mondo e torna in Italia, per il secondo anno consecutivo, presso i locali di tutta la Penisola fino al 30 giugno.

Christina Meinl ha dichiarato: «La nostra ricerca evidenzia come gesti apparentemente piccoli come portare qualcuno a prendere un caffè possano avere un impatto reale. Mostra l'importanza di prendersi del tempo per mostrare apprezzamento ai propri cari e anche ai colleghi di lavoro. Dopotutto, passiamo così tanto tempo con loro: costruire solide relazioni sul lavoro è ciò che rende una buona squadra e può avere benefici positivi per tutti i soggetti coinvolti. La cultura del caffè di Vienna consiste nel prendersi del tempo e godersi i piccoli momenti affascinanti della vita e questa iniziativa è il modo in cui portiamo questa cultura nel mondo».

© Riproduzione riservata