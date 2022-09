Onestigroup presenta il nuovo brand Birds Gin al Ginday di Milano

Dopo il successo di Milano Mixology Experience e Roma Bar Show, il Team Onestigroup riparte dal Ginday l’11 e il 12 settembre a Milano, presso Super Studio in via Tortona. Con l’occasione, verrà presentato un nuovo brand che andrà ad arricchire il portfolio esclusive del gruppo piacentino nella categoria gin: Birds Gin.

Birds Gin nasce dall'idea di due amici che, dopo essersi laureati, sapevano di non volere la classica routine quotidiana "dalle nove alle cinque". Volevano essere liberi (come gli uccelli) e sperimentare qualcos'altro prima di iniziare la loro "vera vita lavorativa". Quindi hanno venduto tutte le cose inutili che avevano, hanno preso i loro risparmi, preparato gli zaini e iniziato la loro avventura in giro per il mondo. Non avevano nè un piano nè una meta, volevano solo scoprire i luoghi che avevano sempre sognato... senza regole e obblighi.

Dato che sono sempre stati appassionati di gin e di sapori provenienti da tutto il mondo, è nata l'idea di creare il loro gin, ispirato dai loro viaggi e avventure. Il concetto: qualità artigianale tedesca, combinata con i migliori ingredienti provenienti da tutto il mondo. Con il marchio BIRDS, non volevano solo lasciare un segno indelebile nel movimento artiginale, ma anche creare la loro comunità con persone che condividono la passione per i viaggi, l'avventura e il divertimento e vogliono ampliare constantemente i propri orizzonti. Così è nato il loro hashtag #wearebirds!

Birds gin è un prodotto artiginale tedesco molto fresco prodotto in piccolo batch da 350 litri, ogni bottiglia viene numerato manualmente. Perfetto nel classico Gin & Tonic.

Onestigroup presenzierà a Super Studio con ben tre aree dedicate per presentare al meglio tutte le sue categorie di prodotti.

Una prima area sarà riservata a tutti i gin del portfolio ove un’ampia bottigliera accoglierà in esposizione i principali brand distribuiti da OnestiGroup.

Alkkemist, Brooklyn, Genrous, The London N°1, Portobello, Tarquin’s, Vitoria Regia, Puerto des Indias, Giass, Wint&Lila, Saint Aubin, Ferdinand’s, Burnett’s, oltre a Gin Doragrossa, brand di proprietà del Gruppo Onesti in società con i ragazzi del Jerry Thomas. Non c’è che l’imbarazzo della scelta! Nello stand sarà possibile degustarli tutti, lisci oppure in alcuni signature drink dedicati!

Nella seconda area tutta l’attenzione sarà puntata sull’esclusivo gin Bobby’s, che sarà protagonista a partire da settembre anche della competition Bobby’s Tour su tutto il terriorio italiano. Qui sarà possibile scoprire anche l’ultimo nato in casa Bobby’s, già presentato ufficialmente a Milano Mixology Experience e Roma Bar Show: Bobby’s Pinang Raci.

Infine, una terza area sarà dedicata al famoso marchio greco di toniche Three Cents, ideali da gustare lisce, perfette per la mixology. Un mondo di colori e sapori distintivi, tutti da degustare per scegliere il migliore accompagnamento per i drink classici o rivisitati.

Il team Onesti vi aspetta numerosi al Ginday per un drink e per conoscere da vicino tutte le referenze del catalogo!

Onestigroup

Via Toscana 5/7 - 29017 Fiorenzuola D’Arda (Pc)

Tel 0523 245511

