undici brand di Gruppo Montenegro sono Marchi Storici di Interesse Nazionale

Sono 11 brand iconici dalla storia ultracentenaria, entrati nella memoria collettiva anche grazie a indimenticabili campagne pubblicitarie, rappresentano i fiori all’occhiello di Gruppo Montenegro e ora sono anche “Marchi Storici di Interesse Nazionale”. Amaro Montenegro, Vecchia Romagna, Rosso Antico, Buton (Maraschino Buton e Coca Buton), Grappa Libarna, Rabarbaro Bergia, Cuore, Bonomelli, Cannamela, Polenta Valsugana e Pizza Catarì, sono stati infatti recentemente iscritti nel Registro dei “Marchi Storici di Interesse Nazionale” dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Un importante riconoscimento - nato con l’obiettivo di valorizzare i marchi storicamente collegati all’Italia e presenti sul nostro territorio da almeno 50 anni con continuità operativa – che premia il valore del made in Italy, di cui Gruppo Montenegro rappresenta un grande ambasciatore nel mondo, e la capacità di questi 11 marchi di confermarsi nel tempo come autentiche eccellenze, fortemente rappresentative della qualità e della tradizione italiana.

«Difesa della tradizione, continua ricerca della qualità e forte vocazione all’innovazione, in linea con l’evoluzione dei consumatori – dichiara Marco Ferrari, Ceo di Gruppo Montenegro – sono i tratti distintivi che hanno permesso ai nostri brand di affermarsi tra i più noti e amati della cultura alimentare e liquoristica italiana, sia nel nostro Paese che all’estero. E l’iscrizione nel registro dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, oltre a rappresentare un ulteriore grande risultato, possiede per noi un valore aggiunto, perché premia i costanti investimenti sostenuti negli anni da Gruppo Montenegro per consolidarne heritage e awareness».

Con un fatturato di oltre 280 milioni di euro nel 2022 (+60% negli ultimi sei anni) e un portafoglio di prodotti dalla forte brand equity, oggi Gruppo Montenegro è presente in oltre 70 Paesi del mondo e rappresenta il 2° player in Italia nell’industria degli Spirit. Tra le chiavi del successo del Gruppo, i costanti investimenti nell’innovazione di prodotto e l’attenzione continua ai nuovi trend di consumo che hanno consolidato il successo di referenze storiche come: Amaro Montenegro, sempre più apprezzato dai bartender come ingrediente ideale nelle preparazioni di cocktail classici o di mix innovativi; Vecchia Romagna, il distillato italiano più venduto al mondo con una gamma arricchita di recente da tre riserve (Riserva Tre Botti, Riserva 18 e Riserva Anniversario); Cuore e Bonomelli, entrambi da sempre espressione di qualità e italianità nel segno del benessere, che ora si preparano a entrare in nuovi segmenti di mercato con l’obiettivo di ampliare e rendere più competitiva la divisione Food di Gruppo Montenegro.

