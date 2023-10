Josè Restaurant, Alberto Annarumma nuovo chef dal 1° dicembre

Alberto Annarumma sarà il nuovo chef di Josè, il ristorante fine dining della storica Villa Guerra a Torre del Greco, a partire da Venerdì 1 Dicembre. È questa la prima grande novità che apre la stagione invernale del progetto ristorativo gestito dalla famiglia Confuorto.

Alberto Annarumma (foto: Giuseppe Corsini, fonte Facebook)

Un cambiamento che interessa tutti gli ambiti dell’offerta ristorativa della villa vesuviana. Villa Guerra chiuderà infatti il prossimo 5 Novembre per riaprire il 1 Dicembre con un nuovo menu per il fine dining e con nuove proposte che vanno sempre nel senso della valorizzazione del territorio e della sua storia.

«La mia famiglia ed io ringraziamo lo chef Domenico Iavarone per avere accompagnato il nostro progetto in tutti questi anni, per la professionalità e la passione profuse. A lui vanno i nostri migliori auguri per il futuro. Oggi diamo ufficialmente il benvenuto ad Alberto Annarumma, con cui stiamo progettando un nuovo percorso congiunto» spiega Josè Guidone Confuorto.

Alberto Annarumma, classe 1973, originario di Pagani (Sa), milita da decenni nelle cucine stellate della Campania. Forte di una formazione internazionale, ha ottenuto la prima stella Michelin nel 2017 per il ristorante Casa del Nonno 13 e nel 2021 con la sua collaborazione il ristorante del Relais Blu di Massa Lubrense ha riconquistato la celebre Rossa. Il suo arrivo a Josè Restaurant rappresenta il ricongiungimento con l’affiatato team di sala capitanato dal maitre Pasquale Marzano.

Josè Restaurant

Via Nazionale, 414 - 80059 Torre del Greco (Na)

Tel + 39 081 8836298

