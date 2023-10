Pozzo Blend raddoppia con “Pozzo Blend The Corner” a Senigallia

Inaugurato Pozzo Blend The Corner a Senigallia (An), il secondo “angolo di dolcezza” del Pastry Chef Matteo Cecchini e di sua moglie Allegra. Due anni dopo l’inaugurazione di Pozzo Blend di Via Gorizia 2, ecco quindi un nuovo paradiso dei golosi. Il nuovo Pozzo Blend si trova in Via Rovereto 26, nella zona Saline. La nuova pasticceria artigianale con caffetteria riprende nel layout, nelle dimensioni e nel concept la precedente, ma è collocata in una differente zona della Città per allargare il numero di affezionati.

Matteo Cecchini e Allegra Ceresani

«Il pubblico a cui si rivolge Pozzo Blend The Corner - spiega il Pastry Chef Matteo Cecchini - ama fare colazione con prodotti di qualità, artigianali al 100% e sempre innovativi. Le nostre torte, i nostri biscotti e le nostre monoporzioni sono, inoltre, sempre accompagnate da bevande ricercate». Pozzo Blend The Corner propone una ricca offerta golosa: dai croissant alle brioche, poi veneziane, gli imperdibili maritozzi declinati in 4 gusti e le numerose torte da forno per colazioni e merende. Tutti i prodotti si caratterizzano per una grandissima attenzione alle materie prime, prediligendo quelle del territorio per garantire la massima freschezza e senza mai trascurare la stagionalità. Dal laboratorio, e soprattutto dalla creatività e dalla passione di Cecchini e del suo staff, escono anche una ricca selezione di mignon, monoporzioni, torte classiche e moderne per tutte le occasioni, personalizzabili nei gusti e nelle dimensioni. Ma le bontà di Pozzo Blend The Corner non finiscono qui. La scelta dei migliori ingredienti tra cui il più importante, insieme al lievito madre, è il tempo, caratterizza l’attenzione e l’alta qualità che si gusta nei Grandi Lievitati: Panettoni e Colombe. Completa, poi, l’offerta dolce, una variegata proposta salata in grado di accontentare tutti i gusti in tutti i momenti della giornata.

«Pozzo Blend The Corner - prosegue Cecchini - conferma il percorso di crescita e gli obiettivi che ci eravamo prefissati quando abbiamo aperto il primo Pozzo Blend. Sono felice, a distanza di due anni, di poter inaugurare una nuova realtà. La vicinanza di una scuola - conclude il pastry chef - mi sta ispirando dei prodotti dedicati ai ragazzi, che così potranno fare delle buone e genuine merende». Pozzo Blend The Corner, esattamente come quello di Via Gorizia, è anche un piccolo concept store dove è possibile trovare tante idee regalo originali: tazze, cancelleria, oggettistica e tanto altro. Un “blend” di prodotti, esperienze e idee.

Pozzo Blend The Corner

Via Rovereto 26 - 60019 Senigallia (An)

Tel 071 64239

