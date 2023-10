Pizzium apre a Pavia il 45° locale della catena

Pizzium, la catena di ristoranti specializzati in pizza napoletana, estende il proprio footprint territoriale inaugurando il primo punto vendita a Pavia, città universitaria sede di istituti di alta formazione e cultura frequentata da studenti italiani e stranieri.

il locale Pizzium di Pavia

L’apertura di Pavia è la prima in assoluto in città per il brand napoletano che dal 2017 porta i suoi clienti tra i sapori d’Italia, con una ricca selezione di pizze regionali realizzate con ingredienti Dop e Igp locali di alta qualità. Situato in Via dei Mille 219, il nuovo ristorante accoglie con i suoi 93 coperti, e un dehor di 40 posti, gli amanti della pizza all’interno del locale dallo stile partenopeo unico e originale. L'atmosfera del ristorante è accogliente e calda, grazie all'uso di tinte avvolgenti, piastrelle di ceramica, mobili in legno e illuminazione tessile.

Ogni giorno, i pizzaioli del brand stendono a mano le pizze, utilizzando un blend esclusivo di farine che assicura un impasto leggero e digeribile, perfetto palcoscenico per ingredienti Dop e Igp rigorosamente selezionati per celebrare le ricche tradizioni culinarie regionali italiane. Inconfondibile anche l’offerta gastronomica con un’ampia selezione di bruschette appetitose, Panuozzum e dolci tradizionali, dal tiramisù ai cannoli siciliani, continuando così la missione di Pizzium di esaltare e rivitalizzare i classici della cucina italiana.

Per i clienti che vorranno gustare la propria pizza comodamente a casa è attivo il servizio delivery attraverso l’app di Glovo e la possibilità di effettuare un ritiro con prenotazione online sul sito su ordina.pizzium.com. Gli affezionati al brand possono inoltre usufruire della PizziumLovers Card, un programma di fedeltà digitale accessibile tramite Apple Wallet per utenti iPhone e Google Pay per dispositivi Android, che permette di accumulare punti e di accedere a offerte esclusive.

La nuova apertura, l’ultima prevista per il 2023, segna il debutto di Pizzium, a Pavia e porta il totale dei locali del brand a quota 45; includendo il marchio Crocca, l’intero gruppo raggiunge il traguardo di 52 aperture in Italia. Una realtà unica in Italia a gestione diretta che fa sviluppo con le proprie forze economiche e che sempre mette al centro del progetto le persone.

Pizzium Pavia

Via dei Mille, 219 - Pavia

Tel 0382 1543188

© Riproduzione riservata