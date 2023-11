Camparino in Galleria festeggia il 108° compleanno con una serata evento a Milano Lunedì 13 a partire dalle ore 18:30, il Bar di Passo, con affaccio diretto in Galleria Vittorio Emanuele II, aprirà le proprie porte ai milanesi per una serata con i cocktail di Marchesi 1824 e Bar Basso [...]