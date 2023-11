Aleph Rome Hotel di Roma celebra il tartufo con una cena a 4 mani

L'autunno è la stagione delle delizie culinarie, e il mese di novembre è il momento perfetto per celebrare il re della gastronomia: il tartufo. Aleph Rome Hotel, un'icona del lusso nel cuore della Città Eterna, propone un programma culinario straordinario che promette di deliziare i palati più raffinati.

Il tartufo, con il suo aroma terroso e il suo sapore inconfondibile, è una delle prelibatezze culinarie più ambite al mondo. Carmine Buonanno ha sempre dato la massima priorità all'utilizzo di questo incredibile ingrediente, offrendo piatti stagionali preparati con ingredienti freschi e di alta qualità. La sua abilità nel combinare il tartufo con altri elementi della cucina italiana tradizionale rende i suoi menu assolutamente imperdibili. Anche quest'anno sarà possibile degustare i piatti speciali che lo chef preparerà per i suoi ospiti, che saranno disponibili allo Sky Blu Restaurant, sul rooftop dell'albergo. E per questo inverno propone anche un appuntamento speciale: il 16 novembre si terrà una cena a quattro mani, un'esperienza gastronomica senza pari che vedrà la collaborazione tra l'executive chef Carmine Buonanno e lo chef Matteo Cameli dell'antico convento di Portico di Romagna. Questa serata indimenticabile unirà il meglio della ricerca e della tradizione, con il tartufo come protagonista indiscusso.

Durante questa cena straordinaria gli ospiti avranno l'opportunità di gustare piatti unici, preparati con cura e passione da entrambi gli chef. Ogni portata sarà un'opera d'arte culinaria, che celebra la bellezza e il sapore del tartufo. Il menu sarà un viaggio sensoriale in cui l'ospite sarà guidato dai due chef. Si inizia con i canapè: le Tartelette con zucca e melograno, biscotto al parmigiano reggiano, cavolfiore e aneto panella di ceci castagne e rosmarino per proseguire con gli antipasti, in un sapiente avvicendamento tra i due chef. L'antipasto è a cura di Carmine Buonanno, che propone l'Uovo poche con patate viola, stracciata di bufala e tartufo bianco, che sarà seguito dai Cappelletti di pernice e tartufo bianco di Matteo Cameli e dal Manzo dry aged con provolone del monaco, tartufo bianco e verdurine di Carmine Buonanno. Dulcis in fundo: il pre-dessert di Carmine Buonanno Gelato al mais e tartufo e il dessert di Matteo Cameli Foie gras e tartufo bianco. Un'occasione unica, per poter godere del meglio che la stagione invernale permette di creare nell'arte culinaria. Prezzo: 120 euro a persona bevande escluse

