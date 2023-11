Con i Fratelli Coppola il nuovo volto della trattoria napoletana

Napule è, il rinomato marchio di ristorazione affermatosi sul territorio lombardo, annuncia un significativo rebranding, diventando così Fratelli Coppola. Questa mossa strategica e stata pensata per evidenziare la vera essenza della loro realtà e i punti di forza che hanno reso il loro brand un successo consolidato.

Uno dei locali di Fratelli Coppola

Fratelli Coppola è una storia di famiglia, fondata da Katia, Ciro e Antonio, i quali hanno ereditato il progetto intrapreso dal padre nel 2004. Partendo da una sala da pranzo con appena 20 coperti a Como città, sono riusciti ad espandere il ristorante su tre piani con una crescita costante della clientela. L'espansione ha poi portato l'apertura di nuovi locali, sul lago di Como, a Milano nei pressi di Centrale, e il loro primo ristorante con il nome Fratelli Coppola a Bergamo nel 2022. Il cuore del rebranding - recentemente completato in tutti i loro locali - e rappresentato dal nuovo logo, in cui un moderno carattere tondeggiante color azzurro e affiancato da una piccola sagoma di Pulcinella, evocando le radici partenopee della famiglia Coppola e della loro cucina. Il nome Fratelli Coppola rappresenta la loro genuinità ed è omaggio all’unione familiare che li caratterizza.

Fratelli Coppola e una vera e propria trattoria napoletana. Il loro menu abbraccia la ricchezza della cucina partenopea, offrendo una varietà di pizze, primi e secondi piatti, antipasti, contorni e dolci. La pizza che propongono, nota a Napoli come "rota 'e carretta" o "ruota di carro," si distingue per il suo diametro insolitamente ampio di circa 35-36 centimetri, sfidando i canonici 25-30 centimetri. È un'autentica rappresentazione della pizza napoletana, nata dalla fame e dalla necessita. Fratelli Coppola sono anche fieri soci dell'Associazione verace pizza napoletana (Avpn), organizzazione no-profit che si dedica a promuovere e proteggere la vera pizza napoletana in tutto il mondo dal 1984. Ciro Coppola, uno dei fratelli, e oggi l'Ambasciatore del Brand dell'Avpn per la Lombardia, testimonianza della reale autenticità della loro cucina.

Il ristorante conferisce nuovo significato alla semplicità: piatti classici preparati con maestria. Le ricette, radicate e tramandate nella tradizione familiare, occasionalmente si arricchiscono di innovative combinazioni, bilanciando il passato con il presente, come la tartare di gambero nella pasta e patate o il tarallo sbriciolato sugli spaghetti con le vongole. Fratelli Coppola e un esempio di successo familiare, basato su valori come dedizione, qualità e amore per la propria terra, ora espressi anche nel nuovo nome.

