Il ristorante cinese Bon Wei festeggia l’anno del drago con uno champagne d’artista

Il 2024 sarà l’anno del Drago. E il ristorante di alta cucina regionale cinese a Milano progettato dall’architetto Carlo Samarati secondo i canoni della Cina contemporanea, Bon Wei celebrerà il Capodanno Cinese 2024 con due nuove esclusive bottiglie di champagne dipinte a mano dallo street-artist Teo KayKay.

La bottiglia di Champagne dipeinte dallo street-artist Teo KayKay. Foto: Matteo Barro

In particolare, domenica 11 febbraio 2024 a tavola saranno ordinabili 8 bottiglie decorate dall’artista in abbinamento a un menu celebrativo firmato da chef Zhang Guoqing e disegnato dallo stesso Teo KayKay. Un piatto del menu, “Successo e Prosperità”, resterà in carta 14 giorni fino alla Festa delle Lanterne.

La Leggenda della Pioggia del Drago

Nei tempi antichi, in Cina una regione si era trovata a patire una lunga siccità. I suoi abitanti pregarono gli dèi per ottenere pioggia, ma le loro preghiere restavano inascoltate. Un giorno, un potente Drago scese dal cielo e accorgendosi di questo disperato bisogno di acqua, cominciò a battere le ali e a ruggire inferocito, provocando una pioggia abbondante che fece rifiorire la terra e risolvere la siccità. La popolazione, grata per questo aiuto, onorò il Drago come un salvatore. Da quel giorno il Drago divenne simbolo di potenza, successo e benessere, e gli venne attribuito il potere di controllare il clima e portare con la pioggia prosperità. Questa antica leggenda cinese ci introduce al segno zodiacale del Drago, unica figura mitologica dell’Oroscopo Cinese, a cui è dedicato il 2024. Simbolo di potenza, successo e benessere, il Drago con la festività del 10 febbraio 2024 (questa la data esatta del Capodanno Cinese) apre un anno fortunato, ricco di cambiamenti, opportunità di crescita e raccolta di successi: un segno che ben rispecchia il percorso fatto da Bone Wei nei suoi primi 13 anni di attività.



Il Capodanno Cinese rappresenta una data importantissima nella cultura cinese e nella vita di Bon Wei: momento di festa ma anche di riflessione su quanto fatto e sul futuro, progetti che si chiudono, altri che continuano e nuovi che si aprono all’orizzonte.

La sala di Bon Wei. Foto: Andrea Mariani

Tra questi il sodalizio di Zhang Le, patron del ristorante con l’artista contemporaneo Teo KayKay, che conferma l’unione di intenti e amicizia tra le due personalità. Dopo la customizzazione delle bottiglie per l’anno del Coniglio (2023), la scelta di proseguire con il segno zodiacale del Drago (2024) segna l’inizio di un progetto più ampio, in cui alle 2 preziose bottiglie di champagne (quest’anno Duval-Leroy Femme de Champagne 1996 – e Henriot Cuvée des Enchanteleurs 1981) si uniscono 8 bottiglie di Duval-Leroy Fleur de Champagne Brut Premier Cru, sempre dipinte interamente a mano e corredate di certificato di autenticità (con tanto di package ad hoc), oltre il menu del Capodanno Cinese illustrato con i disegni a tema drago sempre di Teo KayKay.

Bottiglie e menu saranno protagonisti la sera dell’11 febbraio quando ai tavoli del Bon Wei si festeggerà il nuovo anno lunare: delle due bottiglie più prestigiose una resterà a Bon Wei, entrando nella sua collezione (con l’idea di completare negli anni l’intero Zodiaco cinese), mentre l’altra potrà essere comprata dagli ospiti. Gli 8 esemplari decorati potranno invece essere ordinati al tavolo e una volta bevuti, portati a casa.

Ad accompagnare la serata il tradizionale menu del Capodanno Cinese di 10 portate tra cui “Successo e Prosperità”, una saporita lonza di maiale in agrodolce con doppio pomodoro e una punta di olio piccante, e le deliziose “Uova di drago”, uova di quaglia su teste di funghi con pasta di gamberi.

Il menu che l’ospite troverà in tavola sarà illustrato nelle varie pagine da disegni di Teo KayKay creati con l’intelligenza artificiale, uno dei quali in formato cartolina, verrà consegnato agli ospiti a fine serata.

Teo KayKay è l’artista e designer italiano pioniere nella creazione di edizioni limitate dello champagne infatti il lavoro viene svolto con spray a mano libera come nei graffiti. Ciascun esemplare ha il suo package ed è corredato di certificato di autenticità.

Nelle due settimane successive, fino alla festa delle Lanterne, in carta sarà presente il piatto “Successo e Prosperità”, che ciascun ospite potrà liberamente abbinare a un calice di champagne Duval-Leroy Fleur de Champagne Brut Premier Cru. Si ricorda che lo scorso novembre Bon Wei ha festeggiato i 13 anni di attività, quella di un ristorante che è ormai un classico della ristorazione asiatica di livello, nonché il primo e unico ristorante in Italia di alta cucina regionale cinese.

© Riproduzione riservata