Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia, completata la ristrutturazione: le novità

Alla fine di luglio, il Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia ha accolto nuovamente i suoi ospiti dopo un'importante ristrutturazione che ha portato l'hotel a raggiungere la prestigiosa categoria 4 stelle Superior. Situato a Tropolach, nel suggestivo comprensorio sciistico di Nassfeld, l'hotel è facilmente raggiungibile dal confine italiano attraverso l'autostrada di Tarvisio, rendendolo una meta ideale per gli appassionati della montagna.

Il rendering della nuova hall del Falkensteiner Hotel & Carinzia

L'investimento di 9 milioni di euro ha permesso una completa rivisitazione degli ambienti dell'hotel. Le 160 camere sono state ridisegnate e modernizzate, portando il numero totale a 140, garantendo ai suoi ospiti un maggiore comfort. Gli spazi comuni, come la hall e il ristorante, sono stati anch'essi oggetto di un attento restyling per offrire un'atmosfera più intima e accogliente, donando maggiore qualità agli ospiti. La vera attrazione dell'hotel è però la sua rinnovata spa, Acquapura SPA, ispirata all'area della regione carnica. Con una superficie di 2400 m², offre una piscina interna ed esterna riscaldata, la Piscina dei Sensi, una vasca idromassaggio esterna e una piscina per bambini. Oltre a ciò, gli ospiti possono godersi un percorso benessere con sauna finlandese panoramica, Sanarium della valle del Gail, bagno turco, sauna infrarossi e il percorso Kneipp. Per gli amanti dello sport, una sala fitness completamente ripensata e attrezzata è a disposizione.

Ma le novità non finiscono qui: il ristorante dell'hotel ha subito una trasformazione completa. Oltre a un nuovo design negli arredi, il ristorante propone un concept gastronomico unico, intitolato "Via Carnica". Esso permette agli ospiti di intraprendere un viaggio gastronomico lungo il Carnic High Trail, un sentiero escursionistico che si estende tra Italia, Austria e Slovenia. Il menu offre una fusione armoniosa tra i sapori tradizionali della cucina carinziana, le delizie mediterranee dell'Italia e le specialità slovene. Si può gustare persino la vera pizza napoletana, preparata con un forno a legna, e una vasta selezione di opzioni vegane e vegetariane, compresi piatti senza lattosio e senza glutine. La soluzione della mezza pensione plus permette agli ospiti di iniziare la giornata con una ricca colazione a buffet, gustarsi uno spuntino in vetta durante il giorno e concludere con un menu di sei portate a cena, basato su prodotti regionali.

L'hotel non si rivolge solo agli amanti del benessere e della cucina gourmet, ma offre anche un'ampia gamma di attività per immergersi nella natura incontaminata. Lo Sports Concierge è sempre pronto a suggerire escursioni a piedi o in bicicletta lungo i 155 chilometri del Carnic High Trail, regalando viste mozzafiato dal massiccio del Grossglockner alle Dolomiti. Gli ospiti possono anche rilassarsi nelle Piscine Naturali Radnig e Vorderberg o al meraviglioso lago turchese di Weissensee.

Falkensteiner Hotel & Spa Carinzia

Tröpolach 156 - 9631 Tröpolach, Austria

Tel +43 428572000

