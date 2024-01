Cioccolatitaliani, nuova apertura a Cagliari

Cioccolatitaliani apre il suo nuovo store a Cagliari, il primo in Sardegna. Il brand, nato nel 2009 da un’idea della famiglia Ferrieri, che ha fatto dell’arte di mixare il cioccolato in gelateria, caffetteria e pasticceria la sua riconoscibile e inimitabile signature, non arresta la sua crescita e prosegue nel suo ambizioso piano retail. E con un ulteriore sfida, quella cioè di avere una presenza sempre più capillare sul territorio per garantire ai suoi consumatori di vivere in prima persona un’ esperienza di gusto unica e identitaria.

Come nel locale aperto all’interno del centro commerciale Le Vele Millennium, a pochi chilometri da Cagliari, a Quartocciu, in cui protagonista è l’artigianalità del prodotto al centro di una narrazione estetica in cui materiali e colori sono pensati per esaltare l’essenza delle proposte e si fondono con il mood di Cioccolatitaliani. Un ambiente affascinante e piacevole in cui gustare un’ampia varietà di prodotti autenticamente Made in Italy nati, naturalmente, all’insegna della Chocology, quell’arte di combinare il migliore cioccolato con la pasticceria, la gelateria e la caffetteria che ha reso Cioccolatitaliani un brand unico nel mondo.

«Con l’apertura del nostro primo store nell’isola vogliamo contribuire a generare valore per il territorio offrendo un’esperienza di gusto che esalta l’autenticità dei nostri prodotti e sostenendo i desideri di quei consumatori che, da tempo, richiedono la nostra presenza in Sardegna» ha dichiarato Vincenzo Ferrieri, Founder e Ceo di Gioia Group, che ha in portfolio, oltre a Cioccolatitaliani, Bun Burgers e Fradiavolo.

Cioccolatitaliani Cagliari

c/o centro commerciale Le Vele Millennium

Via delle Serre - Quartucciu (Ca)

