Emozioni adrenaliniche a Vipiteno sulla pista da slittino più lunga d'Italia

Ogni venerdì sera, fino al 1° marzo, la pista da slittino più lunga d'Italia è illuminata fino a mezzanotte e con la cabinovia in funzione dalle ore 19 fino alle ore 22. Il sito del Monte Cavallo di Vipiteno, a soli 15 minuti di auto dal wellness hotel Gassenhof, ospita 10 km di tracciato e offre divertimento sia per grandi che per piccini.

Il percorso, situato a 1.860 metri, conduce attraverso affascinanti paesaggi boschivi fino alla stazione a valle della cabinovia, punto di partenza della pista. Gli slittini possono essere noleggiati direttamente in loco, senza necessità di prenotazione. Nel 2011, la pista è stata vincitrice del test internazionale Adac, diventando così la migliore nell'area di lingua tedesca. Oltre al venerdì sera, il percorso del Monte Cavallo è aperto tutti i giorni dalle 08:30 alle 17.

