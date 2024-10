Stagione sciistica 2024-2025: Obereggen e Carezza pronte per un inverno di sci e sostenibilità

Il 29 novembre e il 7 dicembre 2024 segnano l’inizio della nuova stagione sciistica in Val d’Ega, Alto Adige. I comprensori di Obereggen e Carezza accenderanno i loro impianti, dando il via a un inverno di divertimento sulle piste perfettamente preparate, con panorami mozzafiato sulle Dolomiti. Le due località offrono esperienze su misura per ogni tipo di sciatore, ma il vero fiore all'occhiello di questa stagione è l’impegno verso la sostenibilità ambientale.

Sci a Pala di Santa - Obereggen Ski (Foto: Paolo Codeluppi)

Il comprensorio di Obereggen, assieme alle sue "sorelle" Pampeago e Predazzo, apre gli impianti alle 8:30 di venerdì 29 novembre. Da subito, gli appassionati di sci potranno approfittare di 48 km di piste di ogni livello e di 2 snowpark con halfpipe. Ma la vera magia inizia la sera, con lo sci notturno dalle 19:00 alle 22:00 ogni martedì e venerdì fino a marzo 2025.

L'area sciistica è perfettamente attrezzata con moderni impianti di risalita, 13 ristori alpini, piste da slittino e parchi gioco per i più piccoli. E grazie al collegamento con Pampeago e Predazzo, gli sciatori possono godere di un totale di 50 km di piste con un unico skipass.

Carezza, con i suoi 12 impianti e 40 km di piste, apre ufficialmente il 7 dicembre. Questo comprensorio è perfetto per le famiglie, con piste facili per i bambini e tracciati più impegnativi per gli sciatori esperti. Gli appassionati di freestyle possono divertirsi su tre line diverse attrezzate con box, pipe e kicker, mentre gli amanti dello sci di fondo e delle ciaspolate trovano infiniti itinerari da esplorare.

Obereggen e Carezza sono impegnate da anni in iniziative ecologiche. Carezza aderisce alla rete “Turn to zero” per monitorare e ridurre le emissioni di CO2 in vari ambiti, dalla preparazione delle piste all'organizzazione degli eventi. Obereggen, invece, ha introdotto un impianto di teleriscaldamento dal 2007 e per questa stagione presenta un innovativo sistema fotovoltaico, oltre alla conversione dei veicoli all'uso di HVO (Hydrotreated Vegetable Oil), un carburante ecologico.

Inoltre, il Guest Pass Val d’Ega consente ai visitatori di viaggiare gratuitamente sui mezzi pubblici, favorendo spostamenti sostenibili all’interno della valle.

Con queste premesse, la stagione sciistica 2024-2025 promette divertimento e adrenalina, ma con un occhio di riguardo per l’ambiente.

