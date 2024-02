Andrea Berton curerà anche nel 2024 il ristorante H2O allo You&Me Maldives

You&Me Maldives by The Cocoon Collection è una romantica isola privata situata in un bellissimo angolo incontaminato del nord delle Maldive, l'atollo di Raa, ed è il resort perfetto dove rilassarsi e riappropriarsi dei propri ritmi individuali e di coppia. Una rigenerazione che avviene non solo tramite l’immersione in questo paradiso naturale, ma anche grazie ad esperienze leisure uniche. Una su tutte, la possibilità di vivere un’experience culinaria al ristorante subacqueo H2O Underwater, curato dallo chef stellato Michelin Andrea Berton, che ha rinnovato l’accordo con la proprietà.

Il ristorante H20 Underwater

Una partnership vincente e ormai consolidata che ha fatto dello You&Me Maldives non solo l’isola dell’amore, ma anche l’isola gourmet per eccellenza della galassia di The Cocoon Collection. Un accordo, come dicevamo, che continuerà anche per il 2024, durante il quale lo chef proporrà un menu rinnovato, in cui i tratti distintivi della sua cucina incontrano la materia prima dell'isola come cocco, papaya, aragosta e tonno. «Sono davvero felice di continuare questo percorso culinario con il ristorante H20 Underwater allo You&Me Maldives - commenta lo chef Andrea Berton - In qualità di chef, il mio compito è quello di far sognare e di far stare bene gli ospiti con la mia cucina e, per fare questo, non bisogna mai fermarsi, ma studiare nuovi piatti con ingredienti unici. Per il quarto anno di partnership con l’H20, ho creato un menu che abbina alla materia prima dell’isola i tratti caratteristici della mia linea gastronomica».

Lo chef stellato, Andrea Berton

Gli fa eco Attilio Azzola, founder and corporate sales manager The Cocoon Collection, che aggiunge: «La nostra passione per l’hospitality, la qualità dei servizi e per il benessere dei nostri ospiti sono da sempre i valori che ci guidano. Siamo molto felici di continuare la collaborazione con lo chef Berton, il quale è un maestro nel creare esperienze uniche e indimenticabili. Tutti i clienti del ristorante subacqueo H2O Underwater possono infatti godere non solo di un menu eccellente, ma anche di uno spettacolo naturale senza eguali».

