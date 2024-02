É<strong>galité apre la sua terza boulangerie a Milano e prosegue il suo piano di ampliamento. Il brand sbarca oggi, 21 febbraio, in un altro dei luoghi simbolo di Milano: Corso Sempione 10, a pochi passi dall'Arco della Pace e da Parco Sempione, uno delle aree verdi più grandi della città punto di incontro per milanesi e turisti. Il negozio, situato in uno storico palazzo dei primi del ‘900, si sviluppa su uno spazio di 250 mq con 70 coperti, pensato per ospitare gli appassionati dei sapori d'Oltralpe dalla prima colazione all'aperitivo. Si tratta appunto del terzo negozio, dopo la sede storica in via Melzo e il negozio in Brera, inaugurato nell'ottobre del 2023.

Égalité apre la sua terza boulangerie a Milano, in Corso Sempione 10

La boulangerie si suddivide in due aree: una pensata interamente per il take away di pane e viennoiserie con una bancone ad hoc e l'altra dedicata alla caffetteria dove gli ospiti potranno godersi un momento di pausa accompagnato da prelibatezze francesi, in un'atmosfera accogliente e informale. Il locale si distingue per un ampio laboratorio a vista attraverso il quale i clienti potranno seguire tutte le preparazioni dei pâtissiers. Con l'arrivo della bella stagione lo spazio si arricchirà con un ampio dehor sulla zona pedonale di Corso Sempione.

La nuova boulangerie di Corso Sempione

Il nuovo negozio Égalité conferma il format di successo di Via Melzo e San Simpliciano, offrendo una ricchezza di prodotti freschi e fragranti della patisserie boulangère dolce e salata. Immancabile il pane, frutto di una lunga esperienza e ricerca su impasti, lievitazioni, farine e tecniche di panificazione. Per la prima colazione spiccano i croissant, tradizionali e nella versione bicolore, il pain au chocolat e il Cruffin al caramello, serviti con spremute fresche, tè, caffè e cappuccino. A pranzo è possibile provare alcuni dei piatti più amati della tradizione d'Oltralpe come le quiches e il famoso croque-monsieur! Per una merenda alla francese gli ospiti possono coccolarsi con una fetta di tarte Tropézienne, una tarte tatin o un éclair.

Infine per un aperitivo in compagnia Égalité propone cocktail, vini e birre francesi, accompagnati da sfiziosi taglieri assortiti. Anche questo locale mantiene l'impronta eclettica e giocosa, che contraddistingue il brand proponendo i temi fondativi della cultura popolare francese: la rivoluzione, le corti e i loro personaggi, con re, imperatori, rivoluzionari e contadini che fieramente brandiscono una baguette o un croissant. Il negozio all'Arco della Pace rappresenta un ulteriore step di un più ampio piano di sviluppo del brand, che lo porterà nei prossimi anni a crescere con l'apertura di nuovi punti vendita.

Égalité

Corso Sempione 10, Milano

Tel 02 38318769

