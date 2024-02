In Thailandia arriva il primo resort di Barceló Hotel Group

Barceló Hotel Group continua la sua espansione internazionale nel continente asiatico con l'apertura dell'hotel Barceló Coconut Island, un resort a 5 stelle recentemente rinnovato e situato sull'Isola del Cocco, nota come Koh Maprao in thailandese, a 500 metri dalla costa orientale di Phuket. Il resort offre tanti servizi w soprattutto di un totale rispetto della privacy, oltre alla possibilità di accedere alla vasta offerta di intrattenimento di Phuket.

Il nuovo resort in Thailandia di Barceló Hotel Group

Situato in una posizione privilegiata di fronte alla spiaggia, con una vista eccezionale sulla baia di Phang Nga, Barceló Coconut Island dispone di un totale di 274 camere, 120 delle quali sono spettacolari ville da due a cinque camere da letto, tutte con una vista panoramica e dotate di ogni servizio, ideale per una vacanza in famiglia, in coppia o con gli amici. Il resort dispone di tre piscine e di ampi giardini tropicali dove è possibile partecipare ad attività come yoga e pilates, o semplicemente godersi gli spettacolari tramonti dal proprio lettino. Al Barceló Coconut Island ci si può dedicare anche al benessere, poiché dispone di una magnifica spa con bagno turco, sauna e un'ampia varietà di massaggi e trattamenti, oltre a un'area fitness per chi non vuole rinunciare alle proprie abitudini sportive in vacanza. Inoltre, l'hotel dispone di 2 campi da tennis e di un’ampia offerta di strutture per gli sport acquatici. In breve, un resort perfetto per gli ospiti che in vacanza cercano un equilibrio tra benessere, sport.

Dal punto di vista gastronomico, Barceló Coconut Island dispone di quattro ristoranti: Koko, un elegante ristorante e cocktail bar con un menù basato sulla cucina giapponese; Kabang, specializzato in cucina thailandese e asiatica, situato sulla spiaggia; Kucina, con un'accattivante proposta ispirata alla gastronomia italiana e mediterranea; e Laku Beach Club, un beach club con una vista spettacolare sulla baia di Phang Nga, dove bere un drink al tramonto. Per chi cerca un'esperienza culinaria più esclusiva, il resort offre la possibilità di gustare una proposta personalizzata nella propria camera o direttamente sulla spiaggia. Barceló Coconut Island dispone di diverse sale riunioni completamente attrezzate con capacità fino a 160 persone, che lo rendono un hotel ideale per organizzare qualsiasi tipo di evento, proprio sulla spiaggia.

