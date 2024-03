L'Amatriciana diventa un cocktail al Maio Restaurant & Rooftop di Roma

Innovazione e tradizione: da questo binomio nasce il cocktail “L'Amatriciana in un sorso”, da gustare ammirando il panorama della città, dalla terrazza del Maio Restaurant & Rooftop nel centro di Roma. Firmato da Erica Campagna, bar manager del ristorante, trova la sua origine nel Bloody Mary, che nella sua veste "naturale" è molto amato sia dagli italiani che dagli ospiti internazionali, che ogni giorno si alternano ai tavoli della terrazza di Maio, all'ultimo piano di Rinascente in via del Tritone, dalla colazione del mattino fino alla cena.

Il cocktail “L'Amatriciana in un sorso” del Maio Restaurant & Rooftop

Questo aperitivo è stato creato grazie alle competenze in fatto di mixology, che hanno permesso di realizzare, con la tecnica del “fat washing”, una tequila infusa al guanciale, sostituendo la vodka, ingrediente di base del Bloody Mary. Le note speziate sono date dalla salsa Worcester e dal tabasco, la salsa omonima a base di sale, aceto di vino bianco, con un tocco di affumicato; entrambe contengono peperoncino, che torna protagonista anche nella guarnizione del bordo del bicchiere, con crusta di sale di Maldon e peperoncino essiccato.

“L'Amatriciana in un sorso” è un cocktail che celebra la tradizione romana e il suo carattere deciso e, oltre ad essere un ottimo aperitivo, può anche accompagnare piatti come: la battuta di Fassona, perché la dolcezza del piatto abbraccia e smorza l'acidità del drink; o anche con la selezione di salumi e formaggi proposti nel menu come piatto made in Italy (tra i quali robiola in castagno, pecorino Fiore Sardo, Bettelmatt, prosciutto crudo di Sauris, capocollo di Martina Franca, porchetta di Ariccia); o ancora il pollo alla romana.

Maio Restaurant & Rooftop

Via del Tritone 61 (La Rinascente, 6° & 7° piano) 00187, Roma

Tel. +39 06 8791 6653

