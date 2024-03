Novità per il W Ibiza: nuovi beach club e ristorante

W Ibiza, hotel di lusso sulla spiaggia di Santa Eulalia, consolida il proprio status di destinazione più calda di Ibiza con l'annuncio dell'apertura del beach club Yellow Fish, prevista per il 24 aprile. Quest'estate, inoltre, i nuovi ospiti e quelli abituali potranno gustare sapori inediti con l'inaugurazione di SEU Pizza @ STEPS, che porterà sull'Isola Bianca una selezione delle migliori pizze al mondo provenienti dalla capitale italiana.

Novità per il W Ibiza

Ubicato a pochi metri dall'hotel, direttamente sul lungomare orlato di palme, lo Yellow Fish Beach Club by W Ibiza rappresenta una meta a sé stante. Il Beach Club, autentica oasi di ispirazione boho-chic, sarà la destinazione ideale di quest'estate, con dj dal vivo che suoneranno fino al tramonto. Il ristorante sarà aperto a tutti e servirà un menu di piatti tipici delle Baleari, a base di prodotti locali. Oltre ad un'ampia carta cocktail, sarà presente una carta specifica dedicata alla sangria, il drink perfetto per una lunga giornata di relax e per immergersi nel blu del Mediterraneo.

Gli ospiti del W Ibiza avranno accesso esclusivo ai lettini, con tanto di servizio di bevande. Il menu di spuntini di ispirazione mediterranea comprende croquetas e jamón ibérico, e tutte le opzioni offerte sono state studiate per essere tenute con una mano e avere l'altra libera per un bicchiere di rosé fresco. Dopo una stagione di successo con W Ibiza l'anno scorso, Seu Pizza Illuminati, il ristorante con sede a Roma, quest'estate servirà le proprie specialità al W Ibiza con SEU Pizza @ STEPS. Il locale è destinato a diventare il punto di riferimento a Ibiza, grazie alla sua pizza eletta terza migliore d'Italia e sesta al mondo dalla 50 Top Pizza Guide. Il ristorante con vista sul mare offrirà un menù più ampio che comprende pasta, pizza e panna cotta, ideali per uno spuntino prima di andare a dormire.

