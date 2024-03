Cortina d'Ampezzo: Braci by Barù sbarca sulle piste bellunesi

Gli sciatori che bazzicano le piste di Cortina d'Ampezzo (Bl) potranno vivere una nuova esperienza gastronomica all'aria aperta: sulla montagna Faloria Gherardo Barù Gaetani apre Braci by Barù allo Ski Bar Vitelli. Dopo le esperienze milanese e sarda l'appuntamento imperdibile della stagione sciistica 2024 è a quota 2.120 metri in una location fuori dall'ordinario immersa nella natura.

Braci by Barù sbarca sulle piste di Cortina d'Ampezzo

In una delle località turistiche più frequentate d'Italia, Barù mette in scena un vero spettacolo per gli amanti della brace, tra lo sfrigolio della griglia, l'ardore del fuoco e l'aroma delle spezie e delle salse. Per chi vuole solo fare una breve pausa tra una discesa e un'altra o per chi decide di fermarsi a prendere il sole, Braci by Barù offre ristoro, come da tradizione ampezzana, ma con un twist maremmano, dal pranzo all'aperitivo con panini, zuppe, bevande calde e cocktail, tra cui Negroni, Margarita e Old Fashioned. Il cuore di Braci by Barù, alla partenza della seggiovia Vitelli, è ancora una volta il fuoco che scalda e crea un'atmosfera di convivialità con un servizio informale. Il crepitare della brace scandisce i tempi, il contatto diretto con braciere e tizzoni imprime il gusto.

Tra le proposte piatti caldi veloci e gustosi, come la Fagiolata alla Bud Spencer e il Minestrone; dalla griglia, invece, le proposte vedono protagonisti Arrosticini, Spiedino di costata brada, Panino con salsiccia, fontina e crauti, Panino al maiale sfilacciato con salsa bbq e coleslaw (cavolo cappuccio, carote e maionese) e Rostinciana al bbq con salsa al bourbon. Non mancano contorni come la baked potato con panna acida, formaggio, pancetta croccante ed erba cipollina. La brace scala la montagna per portare gusto e sapore sulle piste ampezzane. Mangiare per Gherardo Barù Gaetani non è una cosa scontata, è una cosa seria, anche se semplice: significa ricercare ed esaltare, tramite la cottura, il sapore originario delle materie prime. È questo l'unico vero comandamento alla base della sua cucina al barbecue. Un sapere e una tecnica che Barù ha sviluppato e arricchito negli anni grazie alle esperienze di vita raccolte in giro per il mondo, ma le cui radici affondano nelle memorie della famiglia e dell'Alta maremma. Nelle ricette di Barù tutto è primordiale, conviviale, riportato all'essenza.

