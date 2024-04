Al via la stagione a Taormina: riapre La Plage Resort e si prepara all'estate

Posizione unica con spiaggia privata, tra pini marittimi secolari e giardini profumati, con magica vista su Isola Bella: giovedì 4 aprile La Plage Resort Taormina torna ad accogliere gli ospiti per la stagione 2024. Meta ideale per visitare Taormina e godere al tempo stesso della quiete della natura con il mare esattamente di fronte, La Plage Resort sorge all’interno della riserva naturale di Isola Bella, con la possibilità di raggiungere direttamente il centro storico, grazie alla comoda funivia a pochi passi.

La Plage Resort Taormina

Con la guida del resort manager di recente nomina Massimo Pisciotta, La Plage è meta imperdibile anche per gli amanti della buona tavola, grazie alla magnifica vista sul mare al ristorante Fusion e alla maestria dello chef Giovanni Puglisi, che mette al centro della sua cucina la Sicilia.

Lo stile del resort è dal carattere contemporaneo, in tutti gli ambienti, dalle 59 camere e suite per gli ospiti, alcune con jacuzzi privata in terrazza, inclusi i caratteristici bungalow, fino al beach club, perfetto per un drink o uno snack durante le giornate in spiaggia e luogo imperdibile per l’aperitivo al tramonto o per una serata speciale, cullati dalle onde del mare.

Quiete e relax, comfort e benessere, con tutti i servizi di un hotel 5 stelle proprio sul mare, inclusa una qualificata spa per trattamenti di benessere ed un centro fitness: La Plage Resort Taormina è molto apprezzato dal turismo italiano ed internazionale, grazie anche alla sua spiaggia attrezzata, resa ancor più celebre dalla serie “The White Lotus” ed è meta privilegiata per eventi speciali con una scenografia naturale unica.

La Plage Resort Taormina è parte di RHC Group insieme all’Hotel Raito Amalfi Coast e al Relais Paradiso, entrambi a Vietri sul Mare, nonché Palazzo Montemartini Rome, A Radisson Collection Hotel, nel centro della capitale accanto alle Terme di Diocleziano.

La Plage Resort - Ragosta Hotels Collection

Via Nazionale 107/A - 98039 Isola Bella, Taormina (Me)

Tel 0942626095

© Riproduzione riservata