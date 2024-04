Sui tetti di Roma torna Six di Maio Restaurant & Rooftoop

Mercoledì 10 aprile dalle 20:30 è di scena Six, una serata nel cuore di Roma dedicata al gusto tra diverse realtà territoriali, grazie alla collaborazione di protagonisti dell’eccellenza italiana per portare in tavola il meglio della tradizione, in una scenografia naturale come quella che offre Maio Restaurant & Rooftop all’ultimo piano di Rinascente in via del Tritone.

Sei mani per sei portate guidano gli ospiti in un viaggio verso la tradizione romana, con la grande cucina Maio che incontra l’eccellenza vinicola di Banfi e l’antica arte della macelleria del Gruppo Galli: per la serata Maurizio Randolfi, Beef Master del Gruppo Galli, affianca Luca Seveso, Executive Chef dei ristoranti Maio, e Andrea Biasia, Resident, Chef di Maio a Roma.

Proprio chef Biasia dà il via alla cena con il “fiore di zucca a modo mio” preparato con crema di bufala, acciughe del Mediterraneo, pomodoro arrosto e basilico. Poi arriva in tavola “l’uovo morbido” di chef Seveso, creato con crema di fave, piselli, mentuccia, stracciatella e caviale di salmone. A seguire, la “tartare di Sakura” della Macelleria Galli, con maionese di nocciole, crispy salad, lampone e croccante ai porcini.

Il primo piatto vede protagonista Luca Seveso con i suoi caratteristici “ravioli del Plin” ripieni con coda alla vaccinara, per il secondo l’imperdibile “Ribeye Sakura Yoza” della Macelleria Galli con chimichurri e parmantier di patate e per concludere in dolcezza la “ricotta montata” di Andrea Biasia con visciole, crumble al grano saraceno e pan di limone.

Ogni piatto è accompagnato da una selezione di vini delle cantine Banfi, in ordine: Cuvée Aurora 100 mesi Alta Langa Docg Riserva Pas Dosé 2012 Magnum, Fontanelle Toscana Igt Chardonnay 2022, Poggio alle Mura Rosso di Montalcino Doc 2021, Summus Super Tuscan Toscana Igt 2019, Vigna Marrucheto Brunello Di Montalcino Docg 2018, Florus Moscadello di Montalcino Doc Vendemmia Tardiva 2019.

Per info e prenotazioni info.roma@maiorestaurant.com tel. 06.87916653 costo €75 a persona.

