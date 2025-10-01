St. Moritz: nasce Ya Mama, il casual dining mediorientale di Moses Ceylan

Il 28 novembre 2025 il Cresta Palace Celerina, a pochi chilometri da St. Moritz, riaprirà con una novità significativa: il nuovo concept di ristorazione “Ya Mama by Moses Ceylan”, firmato dallo chef due stelle Michelin Moses Ceylan. Il motto è casual dining: piatti semplici, preparati «con cuore e anima». Il ristorante aprirà ufficialmente il 5 e 6 dicembre 2025, in occasione dell'inizio della stagione invernale negli spazi dell'ex «Giacomo's» all’interno del Cresta Palace Celerina

Il Cresta Palace Celerina

Lo chef Moses Ceylan e il concept

Moses Ceylan, noto per la sua cucina levantina che unisce sapori di Turchia meridionale, Siria, Libano e altri Paesi mediorientali, torna in cucina con un progetto personale dopo anni di consulenza e ricerca. «Il Cresta Palace Celerina è sincero, autentico e con i piedi per terra. Questo mi si addice e qui mi trovo bene», spiega Ceylan.

Lo chef due stelle Michelin Moses Ceylan

Il nome «Ya Mama» significa «Sì, mamma» in arabo, un’espressione quotidiana e affettuosa. «Esprime vicinanza, sicurezza e familiarità», aggiunge lo chef.

Un viaggio di sapori

Il menu di Ya Mama unisce la cucina levantina a prodotti locali dell’Engadina. Tra i piatti: hummus con lenticchie di montagna, costolette di agnello con za’atar e melograno, ravioli ispirati a acapuns, oltre a cocktail all’arak e limonate fatte in casa.

Ya Mama: Falafel di ceci fatti in casa

Ceylan anticipa nuove idee: «Sto pensando acapuns börek, bevande ayran a base di yogurt dell’Engadina, trota locale alla aramaica, hummus di barbabietola con erbe alpine o persino una fonduta orientale».

Ya Mama: Tartare di grano duro della mamma

Atmosfera e design

Il ristorante fonde design caldo e moderno: il legno dell’Engadina dialoga con pietra e tessuti orientali. La luce delle candele e un sottofondo di musica elettronica con influssi orientali creano un’atmosfera che evolve dal giorno alla notte. Al centro rimane la convivialità, con piatti pensati per essere condivisi.

Bardhyl Coli, direttore generale del Cresta Palace Celerina

Una nuova esperienza gastronomica in Engadina

Con Ya Mama, il Cresta Palace Celerina colma una lacuna culinaria nella valle grigionese. «È il primo ristorante levantino in Engadina. Vogliamo entusiasmare ospiti dell’hotel e accogliere buongustai locali», dichiara Bardhyl Coli, direttore generale del Cresta Palace Celerina.

Ya Mama

Via Maistra 75 - 7505 Celerina/Schlarigna (Svizzera)

Tel +41 81 836 56 56

