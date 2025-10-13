Sutrio si riempie di profumi: farine, formaggi e birre per una domenica carnica

Domenica 26 ottobre il borgo di Sutrio (Ud), nel cuore della Carnia, si trasformerà in un grande percorso del gusto per Farine di Flôr e Formandi, due eventi che racchiudono l’anima gastronomica della montagna friulana: le farine dei grani antichi e i formaggi di malga. Una giornata intera fra piatti tipici, birre artigianali, musica dal vivo e profumi che riempiranno le vie del paese, dove la tradizione contadina incontra la convivialità autentica di un territorio che sa ancora raccontarsi attraverso i suoi sapori.

La festa prenderà il via alle 10 con il percorso di degustazione lungo le vie del borgo. Ristoranti e trattorie del territorio proporranno otto tappe golose dedicate ai piatti a base di farine e grani antichi: Focaccia rustica d’autunno, Blecs di grano saraceno al ragù di selvaggina, Meste Cuinciade, Panada, formaggio salato, uovo, spinacio, Pollo alla birra con cornbread alle erbe alpine, Ravioli di farina saracena dal cuore morbido di polenta, Toc di Braide e Gubana artigianale di Cormòns. Il percorso sarà accompagnato da cinque birre artigianali friulane - Bondai di Sutrio, Casamatta di Enemonzo, Birrificio Di Mont di Cedarchis di Arta Terme, Birra di Naon di Porcia e Antica Contea di Gorizia - per un abbinamento che unisce territorio e creatività.

Insieme a Farine di Flôr, il 26 ottobre tornerà anche Formandi, mostra-mercato dedicata alle eccellenze casearie della montagna friulana. Venti malghe presenteranno i formaggi prodotti durante la stagione di monticazione 2025, che si potranno degustare e acquistare accompagnati dalla polenta rustica e fumante preparata dai polentari locali. L’appuntamento è nell’Ort del sior Matie, il salotto a cielo aperto di Sutrio in via Roma 35/B, dove il profumo del latte e del legno si mescolerà all’atmosfera del borgo.

Nel pomeriggio, alle 16, la Sala Kaiser (viale Val Calda 1) ospiterà l’attesa Asta dei formaggi di malga rivolta agli operatori del settore turistico e ricettivo. Sarà l’occasione per aggiudicarsi forme pregiate e spesso introvabili, mentre gli chef Giacomo Della Pietra dell’Osteria da Alvise di Sutrio e Massimiliano Sabinot del Vitello d’Oro di Udine offriranno ai partecipanti la degustazione di due piatti. La partecipazione è gratuita, ma è necessaria la prenotazione - i posti sono limitati - chiamando lo 0433 778921 o scrivendo a prolocosutrio23@gmail.com.