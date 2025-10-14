Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search
 

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 14 ottobre 2025  | aggiornato alle 22:46 | 115052 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

Fortunata apre a Firenze portando la carbonara e la cucina romana autentica, con pasta fatta a mano, ingredienti selezionati e un’esperienza gastronomica che unisce Roma e la Toscana

 
14 ottobre 2025 | 18:29

Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

Fortunata apre a Firenze portando la carbonara e la cucina romana autentica, con pasta fatta a mano, ingredienti selezionati e un’esperienza gastronomica che unisce Roma e la Toscana

14 ottobre 2025 | 18:29
 

l profumo del guanciale sfrigolante avvisa che Firenze ha accolto Osteria da Fortunata, nuova ambasciatrice della cucina romana nel cuore della Toscana. La storica insegna, nata negli anni ’20 come laboratorio di pasta fresca, oggi gestisce undici osterie tra Roma, Milano, Bologna e Firenze, portando in tavola pasta fatta a mano e piatti iconici della tradizione capitolina.

Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

Osteria da Fortunata apre anche a Firenze

Numeri che raccontano il successo di Fortunata

Fortunata serve oltre un milione di clienti all’anno, con 67.000 piatti di strozzapreti alla carbonara e 46.000 di fettuccine alla coda alla vaccinara, numeri che testimoniano la solidità del marchio e la fedeltà al sapore autentico. La qualità degli ingredienti, la cura dei gesti e il rispetto delle ricette storiche rappresentano il cuore della filosofia gastronomica dell’osteria.

La rinascita delle cucine regionali in Italia

L’apertura di Fortunata a Firenze riflette un fenomeno più ampio: la riscoperta delle cucine locali italiane. Secondo dati di TheFork e Format Research, oltre la metà delle nuove aperture nel Paese punta su piatti regionali. Tra le cucine preferite dagli italiani, quella romana domina con carbonara, cacio e pepe e amatriciana, simboli di convivialità e autenticità.

Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

La pasta fatta in casa dall'Osteria Fortunata

Incontro tra Roma e Firenze: due capitali del gusto

Firenze, città d’arte e di sapori, accoglie la romanità verace di Fortunata: pasta tirata a mano, uova fresche, pecorino, pepe e guanciale. L’incontro tra due città gastronomiche di rilievo crea un ponte di sapori, capace di attrarre sia residenti che turisti in cerca di un’esperienza autentica e familiare nel cuore della Toscana.

Artigianalità e qualità come valore contemporaneo

In un contesto di ristorazione caratterizzato da costi crescenti e difficoltà nella reperibilità delle materie prime, Fortunata mantiene la strada dell’artigianalità. Ogni piatto nasce da farine tracciate e lavorazioni manuali, con ingredienti selezionati e attenzione alla qualità. La coerenza nella proposta gastronomica trasmette storie e valori, non solo ricette.

Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

La carbonara proposta dall'Osteria da Fortunata

Un’esperienza gastronomica che emoziona

Sedersi ai tavoli di Fortunata significa vivere un’esperienza completa: non solo gustare una carbonara perfetta, ma immergersi in un percorso tra sapori autentici, gesti antichi e emozioni familiari. La semplicità dei piatti diventa occasione di piacere, confermando il successo di un format che parla al cuore oltre che al palato.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Fortunata Firenze cucina romana pasta fatta a mano carbonara romana strozzapreti alla carbonara fettuccine alla coda alla vaccinara osteria romana ristorazione artigianale piatti tipici italiani esperienza gastronomica
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Suicrà
Grana Padano
Julius Meiln
Icam cioccolato
Suicrà
Grana Padano
Julius Meiln
Icam cioccolato
CostaGroup
Diemme

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025