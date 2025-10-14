Fortunata porta la carbonara romana nel cuore di Firenze

l profumo del guanciale sfrigolante avvisa che Firenze ha accolto Osteria da Fortunata, nuova ambasciatrice della cucina romana nel cuore della Toscana. La storica insegna, nata negli anni ’20 come laboratorio di pasta fresca, oggi gestisce undici osterie tra Roma, Milano, Bologna e Firenze, portando in tavola pasta fatta a mano e piatti iconici della tradizione capitolina.

Osteria da Fortunata apre anche a Firenze

Numeri che raccontano il successo di Fortunata

Fortunata serve oltre un milione di clienti all’anno, con 67.000 piatti di strozzapreti alla carbonara e 46.000 di fettuccine alla coda alla vaccinara, numeri che testimoniano la solidità del marchio e la fedeltà al sapore autentico. La qualità degli ingredienti, la cura dei gesti e il rispetto delle ricette storiche rappresentano il cuore della filosofia gastronomica dell’osteria.

La rinascita delle cucine regionali in Italia

L’apertura di Fortunata a Firenze riflette un fenomeno più ampio: la riscoperta delle cucine locali italiane. Secondo dati di TheFork e Format Research, oltre la metà delle nuove aperture nel Paese punta su piatti regionali. Tra le cucine preferite dagli italiani, quella romana domina con carbonara, cacio e pepe e amatriciana, simboli di convivialità e autenticità.

La pasta fatta in casa dall'Osteria Fortunata

Incontro tra Roma e Firenze: due capitali del gusto

Firenze, città d’arte e di sapori, accoglie la romanità verace di Fortunata: pasta tirata a mano, uova fresche, pecorino, pepe e guanciale. L’incontro tra due città gastronomiche di rilievo crea un ponte di sapori, capace di attrarre sia residenti che turisti in cerca di un’esperienza autentica e familiare nel cuore della Toscana.

Artigianalità e qualità come valore contemporaneo

In un contesto di ristorazione caratterizzato da costi crescenti e difficoltà nella reperibilità delle materie prime, Fortunata mantiene la strada dell’artigianalità. Ogni piatto nasce da farine tracciate e lavorazioni manuali, con ingredienti selezionati e attenzione alla qualità. La coerenza nella proposta gastronomica trasmette storie e valori, non solo ricette.

La carbonara proposta dall'Osteria da Fortunata

Un’esperienza gastronomica che emoziona

Sedersi ai tavoli di Fortunata significa vivere un’esperienza completa: non solo gustare una carbonara perfetta, ma immergersi in un percorso tra sapori autentici, gesti antichi e emozioni familiari. La semplicità dei piatti diventa occasione di piacere, confermando il successo di un format che parla al cuore oltre che al palato.