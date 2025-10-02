Cene-evento e solidarietà per tutti al congresso de La Sicilia di Ulisse 2025

Dal 7 al 9 novembre 2025, Palermo sarà protagonista della scena enogastronomica grazie a GENSY, il congresso biennale de La Sicilia di Ulisse, associazione che riunisce l’eccellenza dell’isola tra ristoranti stellati, pasticcerie, hotel di charme e cantine partner.

Palermo ospita GENSY: chef stellati e iniziative solidali

Cene gourmet aperte al pubblico

Venerdì 7 novembre sei ristoranti associati tra Palermo e Bagheria - Mec, Osteria dei Vespri, Gagini, Grand Hotel et Des Palmes, I Pupi e Limu - proporranno cene-evento con menu esclusivi firmati dagli chef de La Sicilia di Ulisse e ospiti speciali. Un’opportunità unica per degustare piatti creativi in location prestigiose.

Street food siciliano all’Orto Botanico

Domenica 9 novembre l’Orto Botanico di Palermo ospiterà una grande festa di street food, trasformando i piatti della cucina siciliana in un’esperienza di incontro e convivialità. Gli chef dell’associazione proporranno le migliori ricette della tradizione in versione accessibile e di qualità.

Congresso riservato a professionisti e stampa

La giornata di sabato 8 novembre sarà dedicata al congresso interno, riservato agli associati, ai professionisti del settore e alla stampa specializzata. Sarà un momento di confronto su ospitalità, enogastronomia e sviluppo culturale della Sicilia.

GENSY 2025: cibo, vino e solidarietà nel cuore della Sicilia

Impegno sociale e solidarietà

GENSY 2025 si caratterizza anche per una forte impronta solidale: grazie al supporto degli sponsor, sarà promossa un’iniziativa a favore di due associazioni a Catania e Agrigento, collegate a strutture ospedaliere che supportano persone con disturbi alimentari.

Un’esperienza che unisce cibo, vino e ospitalità

GENSY rappresenta un’occasione per scoprire una Sicilia accogliente ed emozionante, capace di valorizzare la propria cultura gastronomica e di promuovere la solidarietà attraverso il cibo e l’ospitalità di eccellenza.

