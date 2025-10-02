Dall’alba al tramonto: il Bistrò di Quartiere che trasforma Milano in una piazza urbana

Dopo aver conquistato Milano con il format unico che unisce piadina e tiramisù, Piasù apre il suo nuovo Bistrò di Quartiere al civico 1 di Via Alberto da Giussano. Il locale si propone come punto di riferimento urbano, progettato per accompagnare le giornate dall’alba al tramonto in un’atmosfera conviviale e aperta a tutti.

Gli interni di Piasù Bistrò di Quartiere

Cucina e offerta food&beverage per ogni momento della giornata

Il Bistrò propone un menu versatile che segue il ritmo della giornata. La colazione include biscotti artigianali e brioche farcite con creme preparate in loco. Il brunch, disponibile sia in settimana che nel weekend, spazia dalle colazioni salate con uova e pancake ai toast di shokupan con salumi e formaggi selezionati.

Cucina e offerta food di Piasù Bistrò di Quartiere

Le piadine, cuore del format, sono disponibili in versioni classiche, integrali e low carb, con farciture dal salmone con uovo poché alla Nutella. Il tiramisù resta fedele alla ricetta originale, arricchito dal caffè specialty Cartapani che esalta gli aromi.

Pranzo e cena: sapori diversi, stessa qualità

Il pranzo e la cena condividono lo stesso menu ma con atmosfere differenti: luminosa e dinamica di giorno, più raccolta e intima la sera. Il menu offre piatti vegetali come tortang talong di melanzana, pasta fresca ripiena e trofie al pesto, accanto a piatti di carattere come bombette di capocollo e la battuta al coltello di razza Piemontese Presidio Slow Food.

Il brunch da Piasù Bistrò di Quartiere

Materie prime selezionate e filiera trasparente

Uno dei punti di forza del Bistrò è la selezione delle materie prime: carni Presidio Slow Food La Granda, salumi Capitelli, formaggi della Latteria Sociale di Branzi, pane e brioches di Davide Longoni e caffè specialty Cartapani. Il menu racconta apertamente la provenienza di ogni ingrediente, sottolineando l’attenzione alla qualità e alla tracciabilità.

La cucina con preparazioni fresche e abbinamenti studiati

Aperitivo e drink signature

L’aperitivo si rinnova con vini naturali da piccole cantine, metodo ancestrale, birre artigianali e cocktail signature, come Lady M (Negroni alla fragola), Apple Spritz, Specialty Piasù con gin e caffè specialty, Spicy Sour a base mezcal e Zen Minimal con vodka al rosmarino e tè matcha. I piatti dell’aperitivo sono pensati per la condivisione, dal vitello tonnato ai taglieri di salumi e formaggi.

Un dettaglio degli interni di Piasù Bistrò di Quartiere

Design e atmosfera urbana

Il design del locale è firmato da Andrea Villa dello studio Sottoscalo. L’arredo combina legno, marmo Calacatta Viola e ferro crudo, mentre la cucina a vista diventa un palcoscenico quotidiano. Un angolo musicale con giradischi e vinili, insieme alle ampie vetrine sulla piazzetta, crea continuità tra interno ed esterno, rendendo il locale uno spazio di incontri ed eventi.

Piasù Bistrò di Quartiere

Via Alberto da Giussano 1 - 20145 Milano

© Riproduzione riservata