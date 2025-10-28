Menu Apri login
Il borgo di Tussio, in Abruzzo, a fine novembre si accende di Natale

28 ottobre 2025 | 16:47

 
28 ottobre 2025 | 16:47

Il 29 e il 30 novembre, Tussio (Aq) torna a vivere due giorni di festa condivisa: fra mercatini diffusi, antichi mestieri e profumi di cucina, il borgo accoglie i visitatori nel cuore dell’Abruzzo interno

28 ottobre 2025 | 16:47
 

Sabato 29 e domenica 30 novembre, il piccolo borgo di Tussio, frazione di Prata d’Ansidonia in provincia de L’Aquila, tornerà a riaccendere la magia del periodo natalizio con una due giorni all’insegna di luci, profumi e sapori autentici. È tempo di “Natale nel Borgo di Tussio”, un evento che negli anni è diventato un appuntamento atteso, capace di trasformare questo angolo d’Abruzzo in un piccolo regno del Natale.

Tussio: due giorni tra artigiani, sapori e magie d’inverno

Le stradine di pietra e le piazzette si riempiranno di stand colorati, musica dal vivo, zampognari e profumi di cucina. In ogni cantina si potranno scoprire artigianato locale, antichi mestieri e strenne fatte a mano, mentre negli stand gastronomici non mancheranno le specialità del territorio: tartufo, ceci, zafferano aquilano e altre prelibatezze abruzzesi, servite calde per accompagnare il cammino tra le vie illuminate. La manifestazione, organizzata dall’associazione Il Borgo di Tussio, è pensata per accogliere visitatori di ogni età. «Natale nel Borgo di Tussio offrirà due giornate a tema, in cui non mancheranno mercatini, arti, presepi, musica, zampognari, food truck e, ovviamente, animazione per bambini. Con la presenza di… Babbo Natale» spiegano gli organizzatori.

L’atmosfera sarà quella di un Natale d’altri tempi, con il ritmo lento della vita di paese e l’accoglienza che da queste parti è una tradizione radicata. Per chi arriva da fuori, l’occasione è anche un invito a scoprire il territorio circostante: da Prata d’Ansidonia con i resti romani di Peltuinum, fino ai paesi vicini dell’altopiano di Navelli, fra borghi silenziosi, uliveti e campi di zafferano. Le due giornate di festa sono così un modo per respirare la montagna d’Abruzzo nella sua dimensione più autentica. Per Tussio, un piccolo borgo che conta poco un centinaio di abitanti, è anche un modo per ritrovarsi comunità e per accogliere chi, da fuori, sceglie di tornare ogni anno a viverne l’atmosfera.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Tussio L'Aquila Abruzzo Il Borgo di Tussio
 
