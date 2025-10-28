Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 28 ottobre 2025  | aggiornato alle 17:11 | 115337 articoli pubblicati

Feudo Arancio
Molino Paolo Mariani
Molino Paolo Mariani

“Dal Lago di Garda alle Dolomiti”: cena a 4 mani all'Hotel Granbaita Dolomites

Domenica 2 novembre all'Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena, gli chef Marc Bernardi e Leandro Luppi presentano una “cena a 4 mani”, aperta anche agli esterni e compresa per gli ospiti in mezza pensione

 
28 ottobre 2025 | 15:37

“Dal Lago di Garda alle Dolomiti”: cena a 4 mani all'Hotel Granbaita Dolomites

Domenica 2 novembre all'Hotel Granbaita Dolomites di Selva di Val Gardena, gli chef Marc Bernardi e Leandro Luppi presentano una “cena a 4 mani”, aperta anche agli esterni e compresa per gli ospiti in mezza pensione

28 ottobre 2025 | 15:37
 

Domenica 2 novembre il ristorante Granbaita Gourmet di Selva di Val Gardena ospiterà una cena a 4 mani firmata dagli chef Marc Bernardi, del Granbaita Gourmet, e Leandro Luppi, della Vecchia Malcesine. Il menu sarà servito sia agli ospiti dell’hotel che a chi vorrà partecipare dall’esterno. Per chi soggiorna con la formula mezza pensione, non ci sarà alcun costo aggiuntivo.

Gli chef Marc Bernardi e Leandro Luppi “Dal Lago di Garda alle Dolomiti”: cena a 4 mani all'Hotel Granbaita Dolomites

Gli chef Marc Bernardi e Leandro Luppi

Marc Bernardi, gardenese doc, cresciuto tra la Val Gardena e Mantova, porta in cucina l’essenza di due mondi gastronomici: le Dolomiti, con formaggi, selvaggina e erbe di montagna, e la Pianura Padana, con riso, tortelli e tradizione agricola. Il suo approccio si basa su una filosofia semplice: partire dal prodotto, esaltarne l’identità e raccontare una storia che unisca stagioni e territori. Le verdure rappresentano la nota fresca, mentre le proteine sono lavorate con cotture lente e tecniche raffinate. Il 90% delle verdure proviene da contadini dell’Alto Adige, la pasta all’uovo è fatta in casa e le carni sono cotte nel forno Josper a carbone.

Leandro Luppi, chef-patron della Vecchia Malcesine, una stella Michelin, interpreta le materie prime del Lago di Garda con un approccio creativo e personale. «Sono una persona che fa lo chef. Non voglio essere identificato per quello che faccio ma per quello che sono», afferma. Non lavora sulla singola materia, ma con tutto il territorio, destrutturandolo e reinterpretandolo secondo la sua visione. Luppi si concentra su processo, pulizia, essenzialità e sapore assoluto.

Il Granbaita Gourmet offre 7 tavoli per un’esperienza culinaria intima, con atmosfera ovattata, mise en place ricercata e servizio ineccepibile. La cena è quindi un’occasione per vivere la gastronomia alpina in una cornice esclusiva.

Hotel Granbaita Dolomites
Str. Nives 11 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)
Tel 0471 795210

© Riproduzione riservata STAMPA

 
cena a 4 mani Granbaita Gourmet Marc Bernardi Leandro Luppi Lago di Garda Dolomiti Selva di Val Gardena fine dining territorio gastronomia
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Beer and Food
CostaGroup
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Beer and Food
CostaGroup
Consorzio Asti DOCG
Pavoni
Lucart
Pentole Agnelli

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025