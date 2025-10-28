“Dal Lago di Garda alle Dolomiti”: cena a 4 mani all'Hotel Granbaita Dolomites

Domenica 2 novembre il ristorante Granbaita Gourmet di Selva di Val Gardena ospiterà una cena a 4 mani firmata dagli chef Marc Bernardi, del Granbaita Gourmet, e Leandro Luppi, della Vecchia Malcesine. Il menu sarà servito sia agli ospiti dell’hotel che a chi vorrà partecipare dall’esterno. Per chi soggiorna con la formula mezza pensione, non ci sarà alcun costo aggiuntivo.

Gli chef Marc Bernardi e Leandro Luppi

Marc Bernardi, gardenese doc, cresciuto tra la Val Gardena e Mantova, porta in cucina l’essenza di due mondi gastronomici: le Dolomiti, con formaggi, selvaggina e erbe di montagna, e la Pianura Padana, con riso, tortelli e tradizione agricola. Il suo approccio si basa su una filosofia semplice: partire dal prodotto, esaltarne l’identità e raccontare una storia che unisca stagioni e territori. Le verdure rappresentano la nota fresca, mentre le proteine sono lavorate con cotture lente e tecniche raffinate. Il 90% delle verdure proviene da contadini dell’Alto Adige, la pasta all’uovo è fatta in casa e le carni sono cotte nel forno Josper a carbone.

Leandro Luppi, chef-patron della Vecchia Malcesine, una stella Michelin, interpreta le materie prime del Lago di Garda con un approccio creativo e personale. «Sono una persona che fa lo chef. Non voglio essere identificato per quello che faccio ma per quello che sono», afferma. Non lavora sulla singola materia, ma con tutto il territorio, destrutturandolo e reinterpretandolo secondo la sua visione. Luppi si concentra su processo, pulizia, essenzialità e sapore assoluto.

Il Granbaita Gourmet offre 7 tavoli per un’esperienza culinaria intima, con atmosfera ovattata, mise en place ricercata e servizio ineccepibile. La cena è quindi un’occasione per vivere la gastronomia alpina in una cornice esclusiva.

Hotel Granbaita Dolomites

Str. Nives 11 - 39048 Selva di Val Gardena (Bz)

Tel 0471 795210