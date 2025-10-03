EDITORIALI RIVISTE NETWORK CONTATTI NEWSLETTER
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
venerdì 03 ottobre 2025

Il Circuito Ristogolf 2025 by Allianz rappresenta un ponte tra il mondo del golf e la gastronomia, riunendo ristoratori, albergatori e operatori del settore food & beverage in momenti di sport, convivialità e impegno sociale. Il Tour si snoda tra Lombardia, Piemonte ed Emilia-Romagna, con sei tappe che abbinano gare su green spettacolari a esperienze enogastronomiche curate da chef rinomati. Il Gran Finale si svolgerà dal 17 al 19 ottobre 2025 al Grand Hotel da Vinci 5* di Cesenatico, con la competizione conclusiva all’Adriatic Golf Club Cervia, uno dei campi più prestigiosi della costa adriatica.

Gran finale Ristogolf 2025 al Grand Hotel da Vinci e Adriatic Golf Club

Ristogol vedrà svolgersi l'ultima tappa dal 17 al 19 ottobre a Cesenatico

La filosofia che anima Ristogolf è sintetizzata nel motto: “Giocare a golf, mangiare bene, bere bene, tanta voglia di divertirsi e solidarietà”, quanto mai attuale in questa edizione che sostiene il progetto Borse Blu della Fondazione Francesca Rava – NPH Italia ETS, a supporto di giovani in contesti fragili.

Programma del weekend conclusivo a Cesenatico e Cervia

L’evento conclusivo durerà tre giorni (17-19 ottobre) presso il Grand Hotel da Vinci 5* (Cesenatico) e l’Adriatic Golf Club Cervia. Venerdì 17 è previsto il check-in al Grand Hotel da Vinci (a partire dalle ore 14:00) e la prova campo 18 buche al Golf Club. In serata, cena di benvenuto al Ristorante Monnalisa e momento benefico per “Borse Blu”.

Sabato 18 si svolgeranno la gara a coppie per i Finalisti del circuito e la competizione individuale riservata agli “Amici Ristogolf”. In serata si terrà una “cena gourmet a più mani” presso Monnalisa. Domenica 19 è prevista la partenza (check-out entro le 10:00) e una giornata libera per godersi il territorio o il relax in hotel.

Chi può partecipare al gran finale

Possono partecipare i Finalisti del Circuito Ristogolf 2025, le due coppie premio Ranking e i loro accompagnatori non golfisti. Sono ammessi anche gli Amici Ristogolf (soci iscritti all’associazione Ristoratori Albergatori & Co. Golfisti per l’anno 2025) e i loro accompagnatori non golfisti.

Gran finale Ristogolf 2025 al Grand Hotel da Vinci e Adriatic Golf Club

Flavio Allaria

Come in ogni tappa del circuito, anche il gran finale ospita chef rinomati, bartender e maestri dell’ospitalità. Tra i protagonisti figurano Rajae Bezzaz, Claudio Guerrini, Flavio Allaria, Fabrizio Barontini, Igles Corelli, Claudio Di Bernardo, Alberto Laterza, Le Azdore Romagnole, Alessandro Loda, Fabio Moriconi, Gian Luca Paganelli, Roberto Scarpelli, Milo Sintini, Alessandro Trovato, Andrea Valentinetti e Guido Zandonà. Le loro creazioni gastronomiche e i momenti di showcooking sono parte integrante dell’esperienza.

LE ALTRE NOTIZIE FLASH
