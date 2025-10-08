CDSHotels rafforza la propria offerta nel Sud Italia con tre nuove aperture previste per la primavera 2026: Baglio Basile a Trapani, Delfino Beach Hotel a Marsala (Tp) e Hotel Ninfe Saracene a Le Castella. Queste strutture contribuiscono a consolidare il gruppo come riferimento per soggiorni balneari di qualità, valorizzando contesti storici e paesaggi mediterranei.

CDSHotels: tre nuovi hotel sul mare in Sicilia e Calabria aprono nel 2026

Baglio Basile a Petrosino, Trapani

Situato tra Marsala e Mazara del Vallo, il Baglio Basile nasce come residenza signorile ottocentesca e oggi offre un mix di eleganza e autenticità. Le 217 camere spaziano dalle Classic in legno massello alle Suite con doppi ambienti e salotti raffinati.

Baglio Basile a Petrosino, Trapani

La Spa, inserita in antiche botti di marsala, propone percorsi benessere ispirati alla tradizione vinicola locale. Gli ospiti possono passeggiare tra uliveti e vigneti, godersi la piscina o partecipare a attività culturali. Il ristorante unisce sapori siciliani e ricerca gastronomica, valorizzando prodotti locali come pesce fresco, agrumi e vini del territorio.

Tra le esperienze consigliate: escursioni alle isole dello Stagnone, alle saline di Marsala, ai templi di Selinunte e Segesta, e visite a Erice e Trapani.

Delfino Beach Hotel a Marsala (Tp)

Affacciato sul mare, il Delfino Beach Hotel è ideale per famiglie e coppie grazie a una spiaggia di sabbia dorata e fondali bassi. Con 225 camere eleganti, alcune con vista mare, il resort offre la formula All Inclusive, piscine, campi sportivi, animazione e programmi fitness.

Delfino Beach Hotel a Marsala (Tp)

Il ristorante propone piatti tipici siciliani e specialità internazionali, mentre la posizione permette di esplorare le cantine storiche di Marsala, le isole dello Stagnone, le saline e i siti archeologici di Capo Boeo.

Hotel Ninfe Saracene a Le Castella, Crotone

Situato sulla Costa dei Saraceni, l’Hotel Ninfe Saracene si distingue per un’atmosfera ispirata alle dominazioni storiche del territorio. Con 85 camere, offre esperienze per coppie e famiglie in un contesto naturale protetto.

Hotel Ninfe Saracene a Le Castella, Crotone

La ristorazione punta su prodotti locali a chilometro zero e piatti mediterranei, mentre la vicinanza alla spiaggia e alla Fortezza Aragonese consente vacanze all’insegna del relax. L’hotel si trova all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Rizzuto, con possibilità di immersioni, escursioni in barca e visite guidate, oltre a escursioni nel vicino Parco nazionale della Sila.

CDSHotels: ospitalità balneare e servizi integrati

CDSHotels gestisce 12 strutture tra Puglia e Sicilia, con 2.415 unità abitative e 11 Spa, tra cui il centro benessere “Il Melograno”, il più grande del Salento. Gli hotel offrono soggiorni per chi cerca relax, benessere e natura, mentre i villaggi turistici propongono attività dedicate alle famiglie.

Il gruppo cura inoltre il segmento MICE con 36 sale convegni, garantendo un equilibrio tra ospitalità e territorio circostante. L’attenzione alla sostenibilità, accessibilità e tecnologie innovative completa l’offerta.