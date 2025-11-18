Winelivery apre a CityLife il terzo locale milanese dedicato al vino

Milano continua ad attrarre format legati al vino e alla socialità e, in questi giorni, aggiunge un nuovo tassello alla sua geografia del bere bene. Dal 7 novembre, in via Giovanni da Procida 5, in zona CityLife, ha aperto le porte il nuovo Winelivery Bar&Enoteca, terzo indirizzo milanese del brand nato proprio qui nove anni fa con la consegna a domicilio. L’apertura è arrivata dopo il recente debutto del locale di Torino e segna un altro passaggio in un percorso di espansione che sta puntando con decisione anche sul fronte retail.

CityLife accoglie il nuovo Winelivery: un’altra tappa per gli amanti del vino

L’inaugurazione, riservata e con un taglio elegante, ha presentato al pubblico uno spazio pensato per chi vuole avvicinarsi al vino senza formalismi, scegliendo tra etichette italiane e internazionali proposte in mescita o in bottiglia. CityLife, con la sua trasformazione urbanistica e il continuo flusso di residenti e professionisti, è un quartiere che si presta bene a questo tipo di progetto e rappresenta un contesto ambizioso per testare abitudini di consumo che si stanno spostando sempre più su esperienze misurate e locali di quartiere dalla forte identità.

Il locale nasce dalla spinta di due imprenditori milanesi legati al mondo vitivinicolo, che hanno scelto di entrare in franchising affidandosi a un marchio ormai riconoscibile nel panorama nazionale. «La passione e l'interesse per il mondo vitivinicolo ci ha portato ad aprire questa enoteca, affidandoci all'esperienza di Winelivery» raccontano i nuovi affiliati Stefano B. e Luciano P., che con questa apertura puntano a intercettare un pubblico curioso e attento, abituato a muoversi tra e-commerce, app e locali specializzati.

Proprio l’integrazione tra digitale e fisico è uno degli elementi su cui Winelivery sta lavorando di più. L’azienda supporta i franchisee nelle diverse fasi del percorso - dalla progettazione degli spazi al marketing - e mette a disposizione anche una centrale d’acquisto interna che semplifica la gestione dell’assortimento. Inoltre, l’app proprietaria offre un programma fedeltà basato su “tappi virtuali”, un sistema che permette agli utenti di accumulare vantaggi sia sugli ordini a domicilio sia nei locali. È un meccanismo pensato per creare continuità tra i diversi canali e per costruire una community che si muove liberamente tra online e offline.

Il nuovo Winelivery a CityLife: un’enoteca moderna nel centro di Milano

In questo quadro più ampio si inserisce la crescita dei punti Winelivery Bar&Enoteca sul territorio. L’apertura di CityLife, infatti, consolida la presenza del brand nella città dove tutto è iniziato. «Siamo orgogliosi di questa nuova tappa del nostro percorso di crescita: con l’apertura del punto di Milano CityLife consolidiamo la nostra presenza nella nostra città con il terzo Winelivery Bar&Enoteca. Milano per noi è la piazza più importante: qui, nove anni fa, siamo partiti con la consegna a domicilio e oggi vediamo che anche il format retail sta ottenendo ottimi risultati. Un ringraziamento speciale va al nuovo franchisee di Milano, che ha scelto il nostro marchio e il nostro format per lanciare la sua impresa» commenta Francesco Magro, ceo e founder di Winelivery.

Winelivery Bar&Enoteca

Via Giovanni da Procida 5 - 20149 Milano

Tel +39 02 35957974