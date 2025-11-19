Menu Apri login
Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
mercoledì 19 novembre 2025  | aggiornato alle 15:35 | 115828 articoli pubblicati

Langosteria apre a Palazzo Fendi: tre piani di alta cucina e cocktail bar panoramico

Apre Langosteria Montenapoleone nel nuovo Palazzo Fendi di Milano: tre piani dedicati all’alta ristorazione, un cocktail bar panoramico e un progetto che rafforza l’espansione del gruppo guidato da Enrico Buonocore

 
19 novembre 2025 | 12:29

Apre Langosteria Montenapoleone, la nuova sede del gruppo guidato da Enrico Buonocore, all’interno del Palazzo Fendi in via Montenapoleone. Il ristorante occupa tre piani e rappresenta un passaggio decisivo nel percorso di crescita del brand, volto a consolidare la sua presenza nelle capitali della ristorazione di fascia alta.

Lanogsteria

Langosteria apre a Palazzo Fendi

Un progetto su tre livelli tra ristorante e cocktail bar panoramico

La nuova apertura comprende Langosteria al quinto piano e Ally’s Bar al sesto, primo cocktail bar del gruppo, con terrazza panoramica e accesso diretto a una saletta privata. L’offerta si completa con PEPE-barra Italiana, che debutterà a gennaio al quarto piano con un’esperienza interamente dedicata alla cucina italiana e al servizio al banco.

