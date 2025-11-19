Ringraziamento a Roma: il menu dello Sky Restaurant all’Aleph Hotel

Nell’elegante cornice dell’Aleph Rome Hotel, Curio Collection by Hilton, il Thanksgiving Day 2025 prende vita in un’atmosfera calda e sofisticata, dove lo stile italiano si intreccia con il fascino delle celebrazioni americane. Giovedì 27 novembre 2025, lo Sky Restaurant accoglie ospiti e appassionati di alta cucina con una proposta gastronomica firmata dall’executive chef Carmine Buonanno, che rilegge i sapori iconici della ricorrenza attraverso ingredienti di stagione e una cucina contemporanea.

Tacchino arrosto reinterpretato dallo Chef Carmine Buonanno per il Thanksgiving 2025

Benvenuto gourmet e antipasto autunnale

La serata si apre con il Benvenuto dello Chef, composto da mini tartellette di zucca e rosmarino, pensate per introdurre un percorso che celebra la ricchezza dell’autunno. L’antipasto propone una insalata tiepida di cavolo nero, noci pecan e mirtilli rossi, completata da vinaigrette al melograno e scaglie di Parmigiano: un equilibrio di dolcezza e freschezza perfetto per l’occasione.

Ravioli di castagne e ricotta: il primo piatto protagonista

Il primo piatto porta in scena ravioli di castagne e ricotta di pecora, avvolti da burro nocciola, salvia croccante e crumble di amaretti. Un incontro di consistenze morbide e note aromatiche che valorizza la stagione autunnale con un carattere elegante e festivo.

All'Aleph Rome Hotel il Thanksgiving Day 2025 prende vita in un’atmosfera calda e sofisticata

Tacchino arrosto reinterpretato dallo chef Carmine Buonanno

Il piatto principale è l’iconico tacchino arrosto ripieno di pane rustico, mele e castagne, accompagnato da una gravy al vino bianco e composta di mirtilli. Una versione curata nei dettagli, firmata dallo chef Buonanno, che esalta la convivialità della ricorrenza con precisione tecnica e gusto equilibrato.

Contorni d’autore per un percorso completo

La proposta prevede anche contorni pensati per valorizzare ogni portata: purè di patate con olio Evo e rosmarino, zucca al forno con miele di castagno e timo, e fagiolini saltati con mandorle tostate. Un insieme armonico di sapori che amplifica il carattere della cena.

Dessert trio dedicato al Thanksgiving

A chiudere il percorso, un trittico di dolci che omaggia la ricorrenza statunitense: pumpkin pie con panna montata alla vaniglia, cheesecake al sidro di mele e cannella e pecan pie con crosta al burro. Una selezione che celebra la convivialità e la condivisione.

Pumpkin pie, pecan pie e cheesecake al sidro di mele: il finale perfetto

Aleph Rome Hotel: eleganza nel cuore della città

Il tutto si svolge nel fascino cosmopolita dell’Aleph Rome Hotel, a pochi passi da Via Veneto, dove design contemporaneo e heritage romano definiscono un ambiente di ospitalità raffinata. Un invito a vivere momenti autentici di gusto e condivisione, in un contesto esclusivo nel cuore di Roma.

Aleph Rome Hotel

Via di S. Basilio 15 00187 Roma

Tel +39 06 4229001