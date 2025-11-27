ALT Stazione del Gusto sbarca nel cuore di Milano con menu esclusivo

Menu Apri login
giovedì 27 novembre 2025  | aggiornato alle 19:46 | 116000 articoli pubblicati

Il format di ristorazione ALT Stazione del Gusto, frutto della collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito, inaugura il suo primo ristorante nel centro di Milano, in via Molino delle Armi 51, zona Ticinese, a due passi dalle Colonne di San Lorenzo. L’apertura, prevista per mercoledì 3 dicembre, permette di gustare un menu dolce e salato in un contesto dinamico, informale e accogliente, pensato per chi desidera conciliare i ritmi urbani con l’elevata qualità gastronomica.

Il nuovo ristorante rappresenta un punto di riferimento per chi cerca una sosta rapida senza rinunciare a prodotti curati nei dettagli e all’esperienza di un cuoco di fama internazionale. ALT Stazione del Gusto offre la possibilità di consumare i pasti al tavolo, in modalità asporto o con delivery, adattandosi alle diverse esigenze della clientela urbana.

Un modello di ristorazione unico

Nato nel 2018 da un’idea dello chef Niko Romito, ALT Stazione del Gusto applica creatività e tecnica a proposte che sono già diventate iconiche. Tra le specialità più apprezzate spiccano il pollo fritto intero, croccante all’esterno e morbido all’interno, il toast che celebra i grandi classici della cucina italiana, le bombe dolci e salate, le polpette e le fragranti focacce farcite. Questi piatti sono pensati per essere consumati in qualsiasi momento della giornata: pranzo, merenda, aperitivo o cena, garantendo sempre qualità, gusto e rapidità di servizio.

Orari e servizi del ristorante di Milano

Il ristorante di via Molino delle Armi sarà aperto dalla domenica al giovedì dalle 11.30 alle 23.00, mentre il venerdì e sabato l’orario sarà esteso fino alle 23.30. La flessibilità degli orari e la varietà delle proposte rendono ALT Stazione del Gusto adatto sia a chi desidera un pasto veloce sia a chi cerca un’esperienza più completa, con la possibilità di scegliere tra il servizio al tavolo e le soluzioni da asporto o delivery.

Espansione del format in Italia e all’estero

La collaborazione tra Enilive e Accademia Niko Romito ha preso forma alcuni anni fa, con l’obiettivo di rendere più originale e gustosa l’esperienza nelle stazioni di servizio Enilive, dove la maggior parte dei punti vendita ALT Stazione del Gusto è già presente.

Oltre a Milano, in provincia si trova un ristorante ALT a Sesto San Giovanni, all’interno della Enilive Station di viale Fulvio Testi 25. In Lombardia, la presenza del brand si estende a Brescia, nella Enilive Station di via Guglielmo Marconi 42, e a Bergamo, dove l’apertura è prevista il 17 dicembre. Anche in Puglia sono in programma nuove aperture a Bari il 26 novembre e a Lecce il 10 dicembre.

Il format è già presente in numerose città italiane, tra cui Roma, Firenze, Padova, Verona, Vicenza, Cagliari, Collesalvetti (Livorno) e Pontedera (Pisa), oltre che in Austria e Germania, a testimonianza del successo e della riconoscibilità internazionale del brand.

Qualità e innovazione nel servizio

Lo sviluppo di ALT Stazione del Gusto si inserisce nel percorso di trasformazione delle oltre 5.300 stazioni Enilive in Europa, che ogni giorno accolgono più di un milione e mezzo di persone. Questi spazi sono sempre più concepiti come mobility point, in grado di offrire servizi diversificati, tra cui alimentazione di qualità, carburanti sostenibili e nuove opportunità di consumo.

Tra le soluzioni innovative proposte, vi è il biocarburante diesel HVOlution, prodotto al 100% da materie prime rinnovabili, già disponibile in oltre 1.400 stazioni europee. L’offerta Enilive si arricchisce inoltre di numerosi servizi complementari che consentono ai clienti di ottimizzare i propri spostamenti e di accedere a un’esperienza completa in un unico luogo.

Rinnovo degli Enilive Café

Grazie alla partnership con Accademia Niko Romito, è stato avviato anche il rinnovo dell’offerta degli oltre 1.200 Enilive Café in Italia e all’estero. L’obiettivo è quello di garantire coerenza qualitativa e innovazione nella proposta gastronomica, facendo convergere alta qualità, velocità e attenzione alle esigenze di chi viaggia.

Questo modello di ristorazione urbana, dinamica e accessibile conferma ALT Stazione del Gusto come punto di riferimento per chi desidera un pasto rapido senza rinunciare a creatività, gusto e servizio professionale. La presenza capillare in Italia e in Europa consolida ulteriormente la notorietà del brand, offrendo un’esperienza di ristorazione di livello in contesti in continuo movimento.

ALT Stazione del Gusto Niko Romito Enilive ristorazione Milano menu dolce e salato pranzo veloce food delivery polpette focacce farcite aperitivo
 
