 Paolo Griffa ospita il caffè Panama Geisha da record mondiale ad Aosta

Il Caffè Nazionale di Aosta, storico locale riportato a nuova vita dallo chef stellato e pasticciere Paolo Griffa, ospiterà sabato 29 novembre un evento unico dedicato al caffè di eccellenza. Dalle 9 alle 18, gli ospiti potranno degustare il Panama Geisha, uno dei caffè più pregiati del 2025, estratto dal campione italiano Daniele Carvalho Ricci, vincitore dei titoli nazionali 2020, 2023 e 2025 e secondo classificato al Campionato Mondiale Barista 2023.

Paolo Griffa col caffè Panama Geisha

Questa occasione rappresenta un momento raro per gli appassionati e i coffee lovers: assaggiare un caffè eccezionale, selezionato da Difference Coffee, realtà londinese fondata dall’imprenditore Amir Gehl, che acquista e torrefà piccoli lotti provenienti dalle migliori farm della Coffee Belt.

Caffè Nazionale: storia e qualità

Il Caffè Nazionale, con 140 anni di storia, è oggi pasticceria, caffetteria, cocktail bar e ristorante 1 Stella Michelin guidato da Paolo Griffa. Dal 2022 il locale propone i caffè di Amir Gehl, scelti per la loro rarità e qualità. Difference Coffee si distingue per l’acquisto di lotti eccezionali come Jamaica Blue Mountain, Kona dalle Hawaii, Geisha da Panama e Wild Kopi Luwak.

Il Caffè Panama Geisha di Difference

«Al Caffè Nazionale utilizziamo solo specialty coffee, comprati alle aste e garantiti da Difference Coffee. Aosta potrebbe sembrare una piazza non facile per il caffè di alto livello ma la clientela è molto ricettiva e riconosce la qualità… Così stiamo ampliando il numero di monorigini a disposizione, estratti in espresso e cold brew», dichiara Paolo Griffa.

Il campione italiano al bancone

Il 29 novembre, dietro il bancone, Daniele Carvalho Ricci guiderà la preparazione delle tazze. La sua esperienza e i successi ottenuti nel mondo della caffetteria professionale garantiscono una estrazione perfetta dei sapori complessi del Geisha.

Amir Gehl con all'azienda Esmeralda, a Panama

Il caffè Panama Geisha proposto proviene dall’Hacienda La Esmeralda di Boquete, Panama, azienda di fama internazionale gestita dalla famiglia Peterson. Nel 2025, la farm ha confermato la sua eccellenza vincendo la Panama Cup con un punteggio record di 98,00 nella categoria Geisha Washed e 97,00 nel Geisha Natural. Il lotto vincitore, di soli 20 kg, è stato venduto a 30.000 dollari al chilogrammo, stabilendo un nuovo record mondiale.

Aromi e caratteristiche del Geisha

Ogni tazza di Panama Geisha estratta in espresso rivela un bouquet aromatico unico: fragranze di gelsomino e bergamotto, note di frutta tropicale, pesca e miele. In degustazione sarà presente anche il Yellow Bourbon Pulped Natural della Daterra Estate in Brasile, completando la selezione di specialty coffee del Caffè Nazionale.

Il Panama Geisha presenta un bouquet aromatico variegato

La complessità del Geisha, paragonabile all’esperienza di un grande whisky o di un rum da meditazione, trasforma la degustazione in un rito sensoriale unico, capace di sorprendere anche i palati più esperti.

Il lusso di un caffè da record

Il prezzo di 50 euro a tazza, seppur alto rispetto agli standard italiani, riflette la rarità del lotto, la qualità del chicco e l’eccellenza dell’estrazione. Caffè di questo livello vengono spesso trattati come i migliori vini o distillati: fattori come terroir, raccolta selezionata e maestria di produttore, torrefattore e barista ne determinano il valore.

Amir Gehl col suo Difference Coffee

Record recenti confermano il potenziale del mercato del caffè di lusso: a Dubai, una tazza dello stesso lotto Nido Geisha è stata venduta a 980 dollari. La qualità e la scarsità rendono ogni degustazione al Caffè Nazionale un’esperienza esclusiva.

La storia del Geisha

Originario dell’Etiopia, il Geisha è una varietà di Arabica heirloom scoperta nel 1936 dal console britannico Richard Whalley. Il chicco ha trovato a Panama il terroir ideale, con terreni vulcanici e altitudini di 1.650 metri sul livello del mare. L’Hacienda La Esmeralda, negli anni ’90, è stata tra le prime a coltivare la varietà, consacrando il Geisha come uno dei caffè più ricercati al mondo.

Il successo globale del Geisha si basa sulla combinazione di eccellenza agricola, altitudine e cura artigianale nella selezione e torrefazione dei chicchi, elementi che lo rendono un prodotto di riferimento per i coffee lovers e gli esperti di specialty coffee.