Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
lunedì 03 novembre 2025  | aggiornato alle 21:07 | 115465 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rational
Rational

A Molfetta il gusto della Puglia in scena con “Sapulia 2025”

Show cooking, musica e formazione si intrecciano nel chiostro della Fabbrica di San Domenico per raccontare la Puglia attraverso l’esperienza degli chef, il talento degli studenti e l’autenticità dei prodotti locali

 
03 novembre 2025 | 17:50

Un appuntamento gratuito, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, che celebra la Puglia come luogo di saperi, sapori e innovazione. Nel chiostro della Fabbrica di San Domenico a Molfetta (Ba) si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 novembre l’evento Sapulia”: l’esperienza degli chef, l’entusiasmo degli studenti e la tipicità dei prodotti locali saranno i protagonisti delle due giornate dedicate alla formazione, alla cultura gastronomica e alle eccellenze pugliesi. Con il patrocinio della Regione Puglia, “Sapulia” è un progetto ideato da Cooking Solution, sotto la guida del presidente Leonardo Messina, con la collaborazione di Gianfranco Laforgia, founder di Sapori di Puglia e direttore commerciale di Pugliosità.

“Sapulia 2025”: Molfetta diventa il palcoscenico della cucina pugliese

Due giorni di gusto, formazione e spettacolo

Il programma di “Sapulia” porterà sul palco una sequenza di cooking show e talk formativi che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti della cucina italiana. Tra gli ospiti:

  • chef Marco Pirotta, che presenterà il cooking show dal titolo “Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt”, sia per il pubblico di partecipanti, sia per gli studenti dell’Istituto alberghiero di Molfetta;
  • chef Antonella Ricci, prima chef stellata in Puglia, e Vinod Sookar, entrambi chef del rinomato Ricci Osteria di Milano e insieme conduttori del programma gastronomico “Mangia Puglia Ama”;
  • chef Sonia Peronaci, conduttrice televisiva e fondatrice della Sonia Factory;
  • chef Floriano Pellegrino, co-fondatore e chef di Bros', ristorante stellato Michelin di Martina Franca, diventato un laboratorio di innovazione e punto di riferimento per la cucina contemporanea nel Sud Italia.

Ad arricchire la prima serata con un momento musicale di grande suggestione è previsto un concerto dell’OrchestraNote di Puglia”, diretta dal maestro Gianfranco Russo. L’ensemble tutta al femminile, nata a Molfetta, è oggi riconosciuta dal ministero della Cultura come Centro di Produzione Musicale. I vari momenti del programma saranno intervallati da un percorso degustativo sensoriale dedicato ai sapori del territorio, tra cui il calzone molfettese e la cicoria puntarelle molfettese. La seconda giornata sarà incentrata sulla formazione pratica con gli studenti dell’Ipeoa di Molfetta a cui seguiranno, nella fascia oraria pomeridiana, momenti di confronto con gli chef, gli operatori del settore e gli ospiti che potranno seguire gli appuntamenti sul palco e scoprire i segreti del mestiere.

A presentare l’evento sarà la poliedrica artista Irene Antonucci, accompagnata dai moderatori Sandro Romano, collaboratore di Italia a Tavola e gastronomo, e il professor Giacomo Giancaspro, esperto formatore con oltre quarant’anni di esperienza nel mondo alberghiero e ristorativo. La zona interviste sarà curata dalla food blogger Nunzia Bellomo. Saranno presenti aziende e sponsor del comparto enogastronomico e della ristorazione con i propri stand, per far conoscere al pubblico prodotti rappresentativi del territorio, materie prime e realtà imprenditoriali che contribuiscono alla valorizzazione del territorio.

Il programma completo di Apulia 2025

Martedì 4 novembre

  • 17:00: cerimonia d’apertura in loco.
  • 18:00-20:00: cooking show "Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt", a cura dello chef Marco Pirotta, ideatore del Cbtlab. Moderatore: professor Giacomo Giancaspro, con oltre 40 anni di esperienza nella formazione alberghiera e ristorativa. Ospiti:
    • Gianvito Bombini - Patron Trattoria per Camionisti, Bisceglie e Chef CSLAB e co-fondatore di Cooking Solution;
    • Domenico Ginevrino Chef del ristorante Magnolia (Longiano) 2 stelle Michelin e Chef CSLAB;
    • Domenico Zingrillo - titolare dell’azienda Zingrillo (arredamento e attrezzature professionali - Barletta).
  • 20:30: concerto a cura dell'Orchestra “Note di Puglia”, dirige il Maestro Gianfranco Russo.

Mercoledì 5 novembre

  • 15:00-17:00: cooking Show a cura dello chef Floriano Pellegrino del ristorante Bros’ (Martina Franca). Moderatore: Sandro Romano (giornalista e gastronomo). Ospiti:
    • chef Andrea Catalano, Ristorante Dissapore (Carovigno) una stella Michelin;
    • Cristiano Taurisano, Pizzeria Luppolo & Farina (Latiano), pizzeria pluripremiata in Puglia;
    • chef Massimo Ferosi del ristorante "Il Presidente" (Lucera).
  • 10:00-12:00: cooking show a cura dello chef Marco Pirotta in collaborazione con l’Istituto Alberghiero Ipeoa di Molfetta. Moderatore: professor Giacomo Giancaspro. Ospiti:
    • preside Antonio Natalicchio dell’Istituto Alberghiero Ipeoa di Molfetta;
    • Onofrio Squeo, chef di Magno-Questione di gusto (Turi);
    • Fulvio Petroli, executive chef ristorante Toruccio Terrazza Adriatica (Giovinazzo) e chef Cslab
  • 17:00-19:00: cooking show a cura della chef Antonella Ricci, prima stellata in Puglia, e lo chef Vinod Sookar di Ricci Osteria (Milano). Moderatore: Sandro Romano. Ospiti:
    • Giuseppe Frizzale, executive chef presso il Casale San Nicola Banqueting & Resort (Bisceglie) e co-fondatore di Cooking Solution e chef in Cslab;
    • Giuseppe Boccassini, executive chef presso Campi Elisi Resort (Andria) e chef Cslab;
    • Emanuele Natalizio, chef patron de "Il Patriarca" (Bitonto).
  • 19:00-21:00: cooking show a cura di Sonia Peronaci, chef, conduttrice di "In cucina con Sonia" e fondatrice di "Sonia Factory". Moderatore: Sandro Romano. Ospiti:
    • Carlo Papagni, f&b manager, docente e chef Cslab;
    • Michele Azzollini, chef della sala ricevimenti Villa Ciardi (Bisceglie) e Bra hotel *****L (Bari) 
    • Nunzia Bellomo, food blogger

Le prenotazioni gratuite per assistere ai vari appuntamenti in programma sono ancora aperte a questo link.

Molfetta Bari Puglia Sapulia 2025
 
Molino Pasini
Lucart
Robo
Icam cioccolato
