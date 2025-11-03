A Molfetta il gusto della Puglia in scena con “Sapulia 2025”

Un appuntamento gratuito, aperto al pubblico e agli addetti ai lavori, che celebra la Puglia come luogo di saperi, sapori e innovazione. Nel chiostro della Fabbrica di San Domenico a Molfetta (Ba) si svolgerà martedì 4 e mercoledì 5 novembre l’evento “Sapulia”: l’esperienza degli chef, l’entusiasmo degli studenti e la tipicità dei prodotti locali saranno i protagonisti delle due giornate dedicate alla formazione, alla cultura gastronomica e alle eccellenze pugliesi. Con il patrocinio della Regione Puglia, “Sapulia” è un progetto ideato da Cooking Solution, sotto la guida del presidente Leonardo Messina, con la collaborazione di Gianfranco Laforgia, founder di Sapori di Puglia e direttore commerciale di Pugliosità.

“Sapulia 2025”: Molfetta diventa il palcoscenico della cucina pugliese

Due giorni di gusto, formazione e spettacolo

Il programma di “Sapulia” porterà sul palco una sequenza di cooking show e talk formativi che vedranno protagonisti alcuni tra i più apprezzati interpreti della cucina italiana. Tra gli ospiti:

chef Marco Pirotta, che presenterà il cooking show dal titolo “Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt”, sia per il pubblico di partecipanti, sia per gli studenti dell’Istituto alberghiero di Molfetta;

che presenterà il cooking show dal titolo “Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt”, sia per il pubblico di partecipanti, sia per gli studenti dell’Istituto alberghiero di Molfetta; chef Antonella Ricci , prima chef stellata in Puglia, e Vinod Sookar , entrambi chef del rinomato Ricci Osteria di Milano e insieme conduttori del programma gastronomico “Mangia Puglia Ama”;

, prima chef stellata in Puglia, e , entrambi chef del rinomato Ricci Osteria di Milano e insieme conduttori del programma gastronomico “Mangia Puglia Ama”; chef Sonia Peronaci , conduttrice televisiva e fondatrice della Sonia Factory;

, conduttrice televisiva e fondatrice della Sonia Factory; chef Floriano Pellegrino, co-fondatore e chef di Bros', ristorante stellato Michelin di Martina Franca, diventato un laboratorio di innovazione e punto di riferimento per la cucina contemporanea nel Sud Italia.

Ad arricchire la prima serata con un momento musicale di grande suggestione è previsto un concerto dell’Orchestra “Note di Puglia”, diretta dal maestro Gianfranco Russo. L’ensemble tutta al femminile, nata a Molfetta, è oggi riconosciuta dal ministero della Cultura come Centro di Produzione Musicale. I vari momenti del programma saranno intervallati da un percorso degustativo sensoriale dedicato ai sapori del territorio, tra cui il calzone molfettese e la cicoria puntarelle molfettese. La seconda giornata sarà incentrata sulla formazione pratica con gli studenti dell’Ipeoa di Molfetta a cui seguiranno, nella fascia oraria pomeridiana, momenti di confronto con gli chef, gli operatori del settore e gli ospiti che potranno seguire gli appuntamenti sul palco e scoprire i segreti del mestiere.

A presentare l’evento sarà la poliedrica artista Irene Antonucci, accompagnata dai moderatori Sandro Romano, collaboratore di Italia a Tavola e gastronomo, e il professor Giacomo Giancaspro, esperto formatore con oltre quarant’anni di esperienza nel mondo alberghiero e ristorativo. La zona interviste sarà curata dalla food blogger Nunzia Bellomo. Saranno presenti aziende e sponsor del comparto enogastronomico e della ristorazione con i propri stand, per far conoscere al pubblico prodotti rappresentativi del territorio, materie prime e realtà imprenditoriali che contribuiscono alla valorizzazione del territorio.

Il programma completo di Apulia 2025

Martedì 4 novembre

17:00 : cerimonia d’apertura in loco.

18:00-20:00: cooking show "Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt", a cura dello chef Marco Pirotta, ideatore del Cbtlab. Moderatore: professor Giacomo Giancaspro, con oltre 40 anni di esperienza nella formazione alberghiera e ristorativa. Ospiti: Gianvito Bombini - Patron Trattoria per Camionisti, Bisceglie e Chef CSLAB e co-fondatore di Cooking Solution; Domenico Ginevrino Chef del ristorante Magnolia (Longiano) 2 stelle Michelin e Chef CSLAB; Domenico Zingrillo - titolare dell'azienda Zingrillo (arredamento e attrezzature professionali - Barletta).

: cooking show "Cs Lab - Piatti tipici pugliesi in Cbt", a cura dello chef Marco Pirotta, ideatore del Cbtlab. Moderatore: professor Giacomo Giancaspro, con oltre 40 anni di esperienza nella formazione alberghiera e ristorativa. Ospiti: 20:30: concerto a cura dell'Orchestra “Note di Puglia”, dirige il Maestro Gianfranco Russo.

Mercoledì 5 novembre

15:00-17:00: cooking Show a cura dello chef Floriano Pellegrino del ristorante Bros' (Martina Franca). Moderatore: Sandro Romano (giornalista e gastronomo). Ospiti: chef Andrea Catalano, Ristorante Dissapore (Carovigno) una stella Michelin; Cristiano Taurisano, Pizzeria Luppolo & Farina (Latiano), pizzeria pluripremiata in Puglia; chef Massimo Ferosi del ristorante "Il Presidente" (Lucera).

10:00-12:00: cooking show a cura dello chef Marco Pirotta in collaborazione con l'Istituto Alberghiero Ipeoa di Molfetta. Moderatore: professor Giacomo Giancaspro. Ospiti: preside Antonio Natalicchio dell'Istituto Alberghiero Ipeoa di Molfetta; Onofrio Squeo, chef di Magno-Questione di gusto (Turi); Fulvio Petroli, executive chef ristorante Toruccio Terrazza Adriatica (Giovinazzo) e chef Cslab

17:00-19:00: cooking show a cura della chef Antonella Ricci, prima stellata in Puglia, e lo chef Vinod Sookar di Ricci Osteria (Milano). Moderatore: Sandro Romano. Ospiti: Giuseppe Frizzale, executive chef presso il Casale San Nicola Banqueting & Resort (Bisceglie) e co-fondatore di Cooking Solution e chef in Cslab; Giuseppe Boccassini, executive chef presso Campi Elisi Resort (Andria) e chef Cslab; Emanuele Natalizio, chef patron de "Il Patriarca" (Bitonto).

19:00-21:00: cooking show a cura di Sonia Peronaci, chef, conduttrice di "In cucina con Sonia" e fondatrice di "Sonia Factory". Moderatore: Sandro Romano. Ospiti: Carlo Papagni, f&b manager, docente e chef Cslab; Michele Azzollini, chef della sala ricevimenti Villa Ciardi (Bisceglie) e Bra hotel *****L (Bari) Nunzia Bellomo, food blogger

: cooking show a cura di Sonia Peronaci, chef, conduttrice di "In cucina con Sonia" e fondatrice di "Sonia Factory". Moderatore: Sandro Romano. Ospiti:

Le prenotazioni gratuite per assistere ai vari appuntamenti in programma sono ancora aperte a questo link.