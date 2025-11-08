Dalla carrozza al green: vivere il lusso autentico tra treno, golf e spa termale

Menu Apri login
sabato 08 novembre 2025

Parmigiano Reggiano
08 novembre 2025 | 17:41

Nasce Giornata Extra - Terme di Saturnia Spa & Golf Resort, un’iniziativa che unisce il viaggio a bordo de La Dolce Vita Orient Express con un soggiorno esclusivo nel cuore della Maremma toscana, tra sorgenti termali millenarie e paesaggi naturali. L’esperienza è pensata per golfisti, appassionati e accompagnatori, offrendo la possibilità di prolungare di un giorno l’itinerario del treno più iconico del mondo con attività dedicate al benessere e allo sport.

terme

Giornata Extra: golf e benessere in Maremma con La Dolce Vita Orient Express e Terme di Saturnia

Golf e viaggio slow: Northern Greens e Italian Swing

In occasione dell’Open d’Italia 2025, La Dolce Vita Orient Express ha creato due itinerari, Northern Greens e Italian Swing, che valorizzano i campi più suggestivi d’Italia. Gli ospiti possono così combinare sport, scoperta e viaggio slow, con scenari di grande impatto visivo e culturale. Dopo il percorso a bordo del treno, i viaggiatori hanno l’opportunità di vivere un’esperienza “off the rails” presso Terme di Saturnia Natural Destination, dove possono immergersi nelle acque termali a 37,5°C e usufruire dei trattamenti del Terme di Saturnia Method, che combina medicina specialistica, alimentazione, movimento e riequilibrio energetico.

Spa e golf: un soggiorno completo

L’esperienza Giornata Extra include:

  • Soggiorno: una notte in camera deluxe, colazione con prodotti tipici toscani, cena presso il ristorante La Stellata | Country Restaurant (bevande escluse) e late check-out alle ore 18:00.
  • Golf: partita da 18 buche al Terme di Saturnia Golf Club, golf cart personale, pranzo gourmet direttamente sul campo con sandwich, frutta fresca e acqua minerale.
  • Spa & Benessere: massaggio di coppia, sessione di crioterapia, accesso completo alla spa termale (sorgenti naturali, piscine termali, idromassaggi, Bagno Romano, percorso kneipp, argillarium, area benessere “Il Casale” con sale sensoriali, sauna e docce emozionali).

«Con La Dolce Vita Orient Express condividiamo la stessa idea di lusso autentico e di viaggio esperienziale», commenta Antonello Del Regno, General Manager di Terme di Saturnia Natural Destination. «Accogliere i viaggiatori del treno più iconico del mondo significa offrire loro tempo per ritrovarsi, riscoprendo il valore rigenerante dell’acqua e della natura». La prenotazione della Giornata Extra - Terme di Saturnia Spa & Golf Resort è disponibile direttamente sul sito ufficiale.

Terme di Saturnia
Loc. Follonata, Saturnia - 58014 Manciano (Gr)

La Dolce Vita Orient Express Terme di Saturnia Giornata Extra golf in Toscana spa termale benessere viaggi esperienziali Maremma trattamenti olistici turismo di lusso
 
