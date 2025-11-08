Starhotels verso il turismo sostenibile: il Rosa Grand ottiene la certificazione Gstc

Il Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione è il primo hotel del gruppo a ottenere la Certificazione del Global Sustainable Tourism Council (Gstc), riconosciuta come il più autorevole standard internazionale per la sostenibilità nel turismo.

La certificazione è stata rilasciata da Dream&Charme, principale ente italiano per la certificazione della sostenibilità delle strutture ricettive, accreditato ISO/IEC 17065 da Accredia, l’Ente Italiano di Accreditamento che opera sotto la supervisione del Ministero delle Imprese e del made in Italy.

Il Rosa Grand Milano ottiene la Certificazione GSTC

Situato nel cuore di Milano, affacciato su Piazza Fontana e a pochi passi dal Duomo, il Rosa Grand si distingue per la sua posizione e la capacità ricettiva. L’hotel, 4 stelle superior, offre 346 camere, 24 appartamenti e penthouse, 8 sale meeting, spazi per banchetti e cerimonie, e tre aree dedicate alla ristorazione: Sfizio, Roses Pizza & More e il Grand Lounge Bar.

La Certificazione Gstc è articolata su quattro pilastri: gestione sostenibile, benefici socioeconomici per la comunità locale, tutela del patrimonio culturale e riduzione degli impatti ambientali. Il Rosa Grand ha ottenuto la certificazione dimostrando di soddisfare pienamente questi requisiti, integrando pratiche di gestione contemporanee con un approccio responsabile alla sostenibilità. I criteri Gstc forniscono un riferimento tecnico globale per orientare le imprese turistiche verso scelte misurabili e trasparenti, a supporto di modelli gestionali coerenti con le sfide ambientali e sociali del settore.

«La Certificazione Gstc dell'Hotel Rosa Grand Milano segna un traguardo storico nell'ospitalità italiana - commenta Giorgio Caire di Lauzet, ceo di Dream&Charme -. Oltre al conseguimento della certificazione, l’obiettivo era raggiungere risultati concreti: riduzione dei consumi energetici e idrici, dello spreco alimentare, dei rifiuti, della plastica e del packaging, utilizzo di fornitori locali e coinvolgimento della comunità. Tutto in conformità con le direttive europee anti-greenwashing».

Caire di Lauzet sottolinea come Starhotels abbia saputo «trasformare i requisiti Gstc in best practice internazionali, fornendo un esempio virtuoso per tutto il settore». Per Marco Pratolongo, general manager del Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione, la certificazione rappresenta «un punto di partenza, non di arrivo». «Siamo estremamente orgogliosi di aver ottenuto la Certificazione Gstc - spiega -. È un riconoscimento prestigioso, ma soprattutto un impegno a dare continuità alle buone pratiche, rafforzando i processi e affrontando con determinazione le sfide future».

Pratolongo evidenzia inoltre il ruolo della comunità locale e della filiera etica: «Il nostro impegno trova forza nella partecipazione attiva di collaboratori e ospiti. Selezioniamo fornitori responsabili, privilegiando produzioni locali e trasparenti, capaci di generare valore condiviso». Con questo risultato, il Rosa Grand Milano si conferma un riferimento per il turismo sostenibile, dove l’esperienza di ospitalità si fonde con il rispetto dell’ambiente e dei valori territoriali.

Rosa Grand Milano - Starhotels Collezione

Piazza Fontana, 3 - 20122 Milano

Tel 02 88311