Roof garden ed eventi: a Bari il ritorno del Leon d’Oro dopo sei anni

Dopo sei anni di chiusura, il Leon d’Oro torna operativo. L’inaugurazione è fissata per il 20 dicembre, mentre l’attività riprenderà dal 22 dicembre. L’albergo di piazza Aldo Moro, di proprietà della famiglia Farace, è stato interessato da un ampio intervento di riqualificazione che ha riguardato la facciata, oggi illuminata, e soprattutto la ridefinizione degli spazi interni.

La facciata del Leon d'Oro di Bari prima del restyling

Come sarà il nuovo Leon d'Oro

La struttura metterà a disposizione 74 camere, distribuite tra il secondo e il nono piano. Al piano terra saranno presenti la sala colazioni e un ristorante aperto anche agli esterni. La principale novità è il roof garden panoramico all’undicesimo piano, utilizzabile dagli ospiti ma anche per eventi fino a 100 persone. L’hotel, che conserva la classificazione a quattro stelle, affonda le sue origini nella seconda metà dell’Ottocento: prima in una palazzina di via Sparano e poi nell’attuale sede.

L’espansione del Rondò Hotel gestito da B&B Hotels

Accanto alla riapertura del Leon d’Oro, il settore alberghiero barese registra un’altra novità. B&B Hotels, società che fa capo a Goldman Sachs e già attiva in città con la gestione del Rondò Hotel, ha presentato al Comune una richiesta di ampliamento della capacità ricettiva.

L’immobile, di proprietà del Gruppo Saigi srl, conta oggi 62 camere e sette sale convegni. Gli spazi, progettati secondo un formato non più attuale, saranno rivisti in un intervento di riqualificazione previsto per il 2026. Le camere, molto ampie (circa 40 mq), potrebbero essere ottimizzate e suddivise: il progetto prevede infatti il passaggio da 62 a circa 120 camere. La società ha avviato una gara interna per individuare l’impresa che eseguirà i lavori, in attesa dell’autorizzazione comunale.

Un saldo positivo: nel 2025 tornano 308 camere sul mercato

Con la riapertura del Leon d’Oro, del Mövenpick Hotel Bari (ex Palace) e dell’Hotel Victor di via Nicolai, la città recupera complessivamente 308 camere che erano temporaneamente uscite dal mercato a causa di chiusure e lavori.

Un risultato accolto con favore dagli operatori, in particolare quelli legati al turismo congressuale, e dall’amministrazione comunale. Palazzo di Città considera infatti l’aumento dell’offerta alberghiera uno dei modi per contrastare il boom delle locazioni turistiche e per sostenere un percorso di sviluppo più equilibrato del comparto ricettivo.

Il Leon d'Oro

Piazza Moro, 4 - 70122 Bari

Tel 080 21 47 333