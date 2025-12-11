Menu Apri login
Ariela Duina è la nuova direttrice generale al Grand Hotel Principe di Piemonte

11 dicembre 2025 | 12:28

Il Grand Hotel Principe di Piemonte, storico punto di riferimento dell’ospitalità di lusso in Versilia, ha annunciato la nomina di Ariela Duina come nuova direttrice generale. La scelta segna un passaggio strategico per la struttura di Viareggio (Lu), volta a consolidare la qualità dei servizi e ad ampliare la proposta di lusso in un mercato sempre più competitivo.

Ariela Duina, nuova direttrice generale al Grand Hotel Principe di Piemonte

Con oltre 20 anni di esperienza nel settore dell’ospitalità, Duina ha maturato competenze operative e strategiche in realtà di alto livello. La sua carriera è caratterizzata da una costante attenzione alla gestione della qualità, all’ottimizzazione dei processi e alla valorizzazione dell’esperienza degli ospiti. Sul proprio profilo LinkedIn, La nuova direttrice si è detta «contenta e orgogliosa» per questa nuova avventura professionale.

