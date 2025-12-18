Hotel de Rome diventa Four Seasons: nuovo progetto nel cuore di Berlino

Four Seasons ha annunciato il ritorno a Berlino dopo vent’anni, attraverso un progetto di ristrutturazione e riposizionamento dello storico Hotel de Rome, nel cuore della capitale tedesca. L’operazione nasce dalla collaborazione con Gruppo Statuto e prevede la riapertura della struttura come Four Seasons Hotel Berlin entro la fine del 2027.

L'Hotel de Rome di Berlino

Un edificio storico tra conservazione e rinnovamento

Costruito alla fine del XIX secolo come sede centrale della Dresdner Bank, l’edificio manterrà la propria facciata monumentale, mentre gli interni saranno completamente rinnovati. Il progetto prevede circa 140 camere e suite, ristoranti e bar, con un’impostazione che combina eleganza classica e design contemporaneo, in dialogo con il carattere creativo e culturale di Berlino.

La strategia di Four Seasons in Europa

«Siamo lieti di annunciare il nostro ritorno in Germania, rafforzando il posizionamento di Four Seasons nel mercato dell’ospitalità di lusso», ha dichiarato Alejandro Reynal, Presidente e Amministratore Delegato del gruppo. «Berlino rappresenta una destinazione europea di rilievo nel nostro portafoglio globale e la collaborazione con il Gruppo Statuto si inserisce in un percorso già avviato in altre città europee».

Una posizione centrale per turismo e cultura

Situato nel quartiere Mitte, affacciato su Bebelplatz, il futuro Four Seasons Hotel Berlin offrirà un accesso diretto ai principali luoghi di interesse culturale della città. Nelle immediate vicinanze si trovano la Cattedrale di Sant’Edvige e l’Opera di Stato Unter den Linden, mentre siti come la Porta di Brandeburgo, Gendarmenmarkt e l’Isola dei Musei, patrimonio UNESCO, sono raggiungibili a piedi.

Gestione transitoria e continuità operativa

Fino al 2026, la struttura continuerà a operare come Hotel de Rome, sotto la gestione del Gruppo Statuto, con una selezione di servizi attivi anche durante la fase di rinnovamento. La riapertura come Four Seasons Hotel Berlin è programmata per la fine del 2027, sotto la direzione del General Manager Christian Poda, manager con una lunga esperienza all’interno del gruppo.

Design, ristorazione e spazi per eventi

Il progetto di restauro, sviluppato in collaborazione con lo studio Humbert & Poyet, valorizzerà gli elementi architettonici originari dell’edificio. L’hotel ospiterà tre diverse esperienze di ristorazione e bar, inclusa una terrazza panoramica con vista sulla città. Particolare attenzione sarà riservata anche alle aree spa e fitness, ricavate in spazi storicamente destinati a funzioni bancarie.

Oltre 1.000 metri quadrati di ambienti interni ed esterni saranno destinati a meeting ed eventi, integrando l’offerta leisure con quella congressuale.

Collegamenti e accessibilità

La struttura si trova a meno di un’ora dall’Aeroporto di Berlino Brandeburgo (BER) e a circa 15 minuti in auto dalla Stazione Centrale di Berlino, nodo strategico dei collegamenti ferroviari ad alta velocità verso le principali città tedesche ed europee.

Le collaborazioni tra Four Seasons e Gruppo Statuto

Il progetto berlinese si aggiunge ad altre collaborazioni già attive tra Four Seasons e Gruppo Statuto in Italia, tra cui San Domenico Palace, Taormina, Four Seasons Hotel Milano e il futuro Danieli, A Four Seasons Hotel, Venezia, rafforzando una partnership orientata alla valorizzazione di strutture storiche in contesti urbani di rilievo.