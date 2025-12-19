Starhotels Collezione debutta in Svizzera con Collina d’Oro Resort & Spa

Starhotels Collezione amplia il proprio portfolio internazionale con l’ingresso di Collina d’Oro Resort & Spa, struttura cinque stelle immersa nella natura a pochi minuti da Lugano. L’evento ufficiale sancisce il primo approdo del gruppo alberghiero italiano in Svizzera, attraverso un accordo di collaborazione a carattere commerciale.

Collina d’Oro Resort e Spa entra in Starhotels Collezione

Un accordo commerciale per il segmento luxury

L’intesa consolida la strategia di sviluppo di Starhotels nel comparto dell’ospitalità di alta gamma, affiancando una realtà già riconosciuta per il posizionamento orientato a benessere, natura e qualità del servizio. Come spiegato da Elisabetta Fabri, presidente e ad di Starhotels, «si tratta di un nuovo accordo di collaborazione commerciale che porta per la prima volta Starhotels in Svizzera e valorizza l’esperienza maturata nel segmento luxury».

Il resort tra natura, cultura e ospitalità

Il Collina d’Oro Resort & Spa si estende su oltre 25 ettari di parco naturale, tra colline, boschi e viste che spaziano dalle Alpi al lago di Lugano. Il contesto paesaggistico è caratterizzato da un microclima mite, noto anche per il legame con Hermann Hesse, che qui visse e trovò ispirazione negli ultimi anni della sua vita. Secondo Marcello Forti, ceo di H-Food, società titolare di Hch Sa che gestisce il resort, «la collaborazione con Starhotels rappresenta un nuovo capitolo di sviluppo fondato su valori condivisi come attenzione al dettaglio, tradizione e innovazione». Anche Massimo Boni, Direttore di Lugano Region, ha sottolineato come «la presenza di gruppi alberghieri strutturati rafforzi il posizionamento internazionale della destinazione e contribuisca alla crescita del comparto turistico locale».

Camere, Spa e proposta gastronomica

La struttura dispone di 44 camere, di cui 28 suite, progettate per valorizzare la luce naturale e un design essenziale. Completa l’offerta una Spa di oltre 1.000 mq, un’area fitness e un ristorante dedicato a una cucina mediterranea con inserimenti contemporanei, in linea con una proposta turistica orientata al benessere e alla qualità dell’esperienza.

Promozione, marketing e identità del brand

In base all’accordo, Starhotels supporterà il resort nelle attività di promozione, vendita, marketing e comunicazione, oltre alla definizione delle strategie di Revenue Management e all’integrazione nei sistemi di prenotazione e nel loyalty program I AM STAR. Il Collina d’Oro Resort & Spa manterrà la propria autonomia gestionale e identità, allineandosi agli standard del brand Starhotels Collezione.

L’ingresso ufficiale nel portfolio

L’alleanza è diventata operativa dal 22 novembre, data in cui il resort è entrato ufficialmente a far parte di Starhotels Collezione, ampliando l’offerta del gruppo con una destinazione dedicata a turismo slow, benessere e natura nel cuore del Canton Ticino.