Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
martedì 02 dicembre 2025  | aggiornato alle 19:18 | 116098 articoli pubblicati

Al bar del Londra Palace di Venezia due cocktail aiutano ricerca e artigiani

L’idea di Marino Lucchetti trasforma il Natale dell’LPV Bar in un gesto concreto: due ricette pensate per sostenere la ricerca biomedica e il futuro dei mestieri d’eccellenza, coinvolgendo chi passa per bersi un drink

 
02 dicembre 2025 | 18:49

Al bar del Londra Palace di Venezia due cocktail aiutano ricerca e artigiani

L’idea di Marino Lucchetti trasforma il Natale dell’LPV Bar in un gesto concreto: due ricette pensate per sostenere la ricerca biomedica e il futuro dei mestieri d’eccellenza, coinvolgendo chi passa per bersi un drink

02 dicembre 2025 | 18:49
 

A Venezia il Natale non passa mai in silenzio, ma al Londra Palace quest’anno c’è un motivo in più per fermarsi al bancone. All’LPV Bar hanno deciso di trasformare due drink in un gesto concreto, usando la miscelazione per sostenere chi lavora sulla ricerca scientifica e chi prova a tenere vivo il mestiere degli artigiani italiani. Dietro l’idea c’è Marino Lucchetti, volto storico del bar dell’hotel, che ha messo insieme due ricette pensate per funzionare nel bicchiere e fuori dal bicchiere, con metà del ricavato destinato a due fondazioni che lavorano sul futuro delle persone.

venezia

Marino Lucchetti ha pensato due drink solidali per aiutare ricerca e artigiani

La prima è un mocktail, “Life”, basato su frutto della passione, una mistura di menta fresca, lime LPV e zucchero: un drink immediato, pensato anche per chi evita l’alcol, che devolve il 50% del ricavato alla Fondazione Ricerca Biomedica Avanzata - VIMM. Una realtà che lavora ogni giorno sull’avanzamento della conoscenza scientifica e sullo sviluppo di strategie terapeutiche innovative, spesso lontane dai riflettori ma centrali per la salute pubblica.

La seconda, “Wonders LPV”, guarda invece alla miscelazione più classica: Poli Cleopatra Moscato Oro, liquore al miele, sciroppo allo zafferano, limone e albumina. La struttura è più ricca, il sapore più stratificato, e anche qui metà del ricavato viene destinato a una causa precisa. In questo caso alla Fondazione The Place of Wonders, che sostiene i giovani dell’artigianato italiano con borse di studio e percorsi di formazione, provando a difendere un patrimonio fatto di tecniche, storie e competenze che rischiano di perdersi se nessuno investe nel ricambio generazionale.

Passeggiando tra le sale dell’hotel, il legame con l’artigianato si vede anche senza aprire la carta dei cocktail. Nelle vetrine compaiono infatti alcune opere degli artigiani sostenuti dalla Fondazione: pezzi della collezioneMano a Mano”, edizione limitata disponibile tramite donazione. Sono oggetti che spostano l’attenzione dal concetto disouveniralla forza dei mestieri manuali, e permettono di scegliere un regalo natalizio che abbia un valore immediato e un impatto concreto.

Per tutte le altre proposte di regali di Natale unici e preziosi, e per sostenere il futuro dei giovani talenti dell’artigianato italiano, è possibile visitare www.theplaceofwonders.org o scrivere a fondazione@theplaceofwonders.org

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Londra Palace Venezia LPV Bar Marino Lucchetti
 
