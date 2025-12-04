Menu Apri login
menu
search Cerca Abbonamenti
menu
search

Quotidiano di enogastronomia, turismo, ristorazione e accoglienza
giovedì 04 dicembre 2025  | aggiornato alle 18:09 | 116132 articoli pubblicati

Parmigiano Reggiano
Rotari
Rotari

Sagitta acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa: progetto di rilancio a cinque stelle

Sagitta sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa a Ragusa, insieme a Mangia's. Il progetto prevede il rilancio di 200 camere e ville private, puntando a una destinazione a cinque stelle con focus sul golf

 
04 dicembre 2025 | 17:49

Sagitta acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa: progetto di rilancio a cinque stelle

Sagitta sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa a Ragusa, insieme a Mangia's. Il progetto prevede il rilancio di 200 camere e ville private, puntando a una destinazione a cinque stelle con focus sul golf

04 dicembre 2025 | 17:49
 

Un fondo gestito da Sagitta sgr, parte di Arrow Global Italia, ha perfezionato l’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa, situato nel comune di Ragusa. Il resort si trova adiacente al Costa Ragusa Borgo & Resort, il primo progetto hospitality di Arrow Global Italia, anch’esso sviluppato in partnership con Mangia's, gruppo leader nel settore dell’ospitalità italiana con 17 strutture tra Sicilia e Sardegna.

Sagitta sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort

Sagitta sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort

Il resort sarà oggetto di una trasformazione completa che comprende la riqualificazione e il riposizionamento di 200 camere e ville private, con l’obiettivo di creare una destinazione a cinque stelle. Un elemento chiave dello sviluppo riguarda l’offerta dedicata al golf, pensata per attrarre sia ospiti italiani sia internazionali.

Claudio Nardone, amministratore delegato di Sagitta sgr, ha commentato: «Questa operazione ci consente di rafforzare la presenza della sgr in un’asset class strategica come il real estate, cogliendo le opportunità nell’hospitality che sta riscontrando molto interesse presso investitori istituzionali. Questi investimenti sono valutati positivamente sia per i profili rischio-rendimento sia per l’impatto socio-economico che generano sul territorio».

L’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa si inserisce quindi in una strategia più ampia di sviluppo dell’ospitalità di lusso in Sicilia, confermando la collaborazione con operatori locali di primo piano come Mangia's, capaci di garantire qualità e gestione professionale delle strutture.

© Riproduzione riservata STAMPA

 
Donnafugata Golf Resort Sagitta sgr Arrow Global Italia Mangia's resort Sicilia ospitalità italiana ristrutturazione hotel real estate hospitality cinque stelle golf resort Ragusa investimenti immobiliari
 
Voglio ricevere le newsletter settimanali
       
• Leggi CHECK-IN: Ristoranti, Hotel e Viaggi
• Iscriviti alle newsletter settimanali via mail 

• Abbonati alla rivista cartacea Italia a Tavola

• Iscriviti alla newsletter su WhatsApp

• Ricevi le principali news su Telegram
 
 
Consorzio Asti DOCG
CostaGroup
Grana Padano
Beer and Food
Consorzio Asti DOCG
CostaGroup
Grana Padano
Beer and Food
Fontina DOP
Molino Pasini

Edizioni Contatto Surl | via Piatti 51 24030 Mozzo (BG) | P.IVA 02990040160 | Mail & Policy | Reg. Tribunale di Bergamo n. 8 del 25/02/2009 - Roc n. 10548
Italia a Tavola è il principale quotidiano online rivolto al mondo Food Service, Horeca, GDO, F&B Manager, Pizzerie, Pasticcerie, Bar, Ospitalità, Turismo, Benessere e Salute. italiaatavola.net è strettamente integrato con tutti i mezzi del network: i magazine mensili Italia a Tavola e CHECK-IN, le newsletter quotidiane su Whatsapp e Telegram, le newsletter settimanali rivolte a professionisti ed appassionati, i canali video e la presenza sui principali social (Facebook, X, Youtube, Instagram, Threads, Flipboard, Pinterest, Telegram). ©® 2025