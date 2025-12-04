Sagitta acquisisce il Donnafugata Golf Resort & Spa: progetto di rilancio a cinque stelle

Un fondo gestito da Sagitta sgr, parte di Arrow Global Italia, ha perfezionato l’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa, situato nel comune di Ragusa. Il resort si trova adiacente al Costa Ragusa Borgo & Resort, il primo progetto hospitality di Arrow Global Italia, anch’esso sviluppato in partnership con Mangia's, gruppo leader nel settore dell’ospitalità italiana con 17 strutture tra Sicilia e Sardegna.

Sagitta sgr acquisisce il Donnafugata Golf Resort

Il resort sarà oggetto di una trasformazione completa che comprende la riqualificazione e il riposizionamento di 200 camere e ville private, con l’obiettivo di creare una destinazione a cinque stelle. Un elemento chiave dello sviluppo riguarda l’offerta dedicata al golf, pensata per attrarre sia ospiti italiani sia internazionali.

Claudio Nardone, amministratore delegato di Sagitta sgr, ha commentato: «Questa operazione ci consente di rafforzare la presenza della sgr in un’asset class strategica come il real estate, cogliendo le opportunità nell’hospitality che sta riscontrando molto interesse presso investitori istituzionali. Questi investimenti sono valutati positivamente sia per i profili rischio-rendimento sia per l’impatto socio-economico che generano sul territorio».

L’acquisizione del Donnafugata Golf Resort & Spa si inserisce quindi in una strategia più ampia di sviluppo dell’ospitalità di lusso in Sicilia, confermando la collaborazione con operatori locali di primo piano come Mangia's, capaci di garantire qualità e gestione professionale delle strutture.