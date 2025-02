“Sex and Solitude”: l'arte cruda e autobiografica di Tracey Emin a Firenze

Dal 16 marzo al 20 luglio, Palazzo Strozzi a Firenze celebra Tracey Emin con "Sex and Solitude", la più grande esposizione mai realizzata in Italia dedicata alla celebre artista britannica. Curata da Arturo Galansino, direttore generale della Fondazione Palazzo Strozzi, la mostra offre un'immersione nell'universo creativo di Emin attraverso oltre 60 opere che attraversano la sua carriera dagli anni Novanta a oggi.

L'artista di fama mondiale Tracey Emin

"Sex and Solitude": la mostra di Tracey Emin a Firenze

Pittura, disegno, scultura, video, fotografia e neon si intrecciano in un percorso che esplora i temi del corpo, del desiderio, dell'amore e della solitudine. Il titolo stesso, "Sex and Solitude", richiama due concetti chiave nella poetica dell'artista, che trasforma esperienze personali in opere cariche di emozione e vulnerabilità. Con il suo linguaggio crudo e diretto, Emin racconta momenti intimi e privati, trasformandoli in metafore universali. Le sue opere affrontano senza filtri tematiche come la sessualità, il dolore, la malattia e il sacrificio, dando vita a un'espressione artistica autentica e profondamente autobiografica. La mostra è promossa dalla Fondazione Palazzo Strozzi con il supporto di istituzioni pubbliche e private, tra cui il Comune di Firenze, la Regione Toscana e Intesa Sanpaolo. Gucci è il main sponsor dell'evento.

© Riproduzione riservata