EuroLega Final Four 2025: ad Abu Dhabi il gran finale del basket continentale

Il grande basket europeo fa tappa ad Abu Dhabi. Per la prima volta nella storia, le Final Four della Turkish Airlines EuroLeague si disputeranno nella moderna Etihad Arena dal 23 al 25 maggio 2025, regalando agli appassionati un evento unico e spettacolare.

Le final four di Euroleague 2025 ad Abu Dhabi

La vendita ufficiale dei biglietti partirà il 26 febbraio alle 09:00 (ora italiana), dando ai tifosi l'opportunità di vivere dal vivo l'atto finale della massima competizione europea per club.

Come ogni anno, il 25 febbraio sarà attivata una prevendita dedicata agli abbonati dei club di Eurolega aderenti, agli iscritti a EuroLeague TV e a chi ha già acquistato i biglietti per le Final Four.

Final Four Eurolega 2025 ad Abu Dhabi: tutte le info

Le Final Four di Eurolega 2025 porteranno la loro inconfondibile emozione ad Abu Dhabi, un centro globale per eventi sportivi di livello mondiale, rinomato per i suoi appassionati tifosi di basket, le infrastrutture all'avanguardia, la cultura vibrante e le attrazioni uniche. L'Etihad Arena, situata nel cuore dell'intrattenimento di Yas Island, offrirà il palcoscenico perfetto per la competizione.

Le Final Four prenderanno il via venerdì 23 maggio, con le semifinali in programma alle 19:00 (16:00 ora italiana) e alle 22:00 ora locale (19:00 ora italiana). Domenica 25, il match per il terzo posto avrà inizio alle 18:00 (15:00 ora italiana), seguita dalla finale di EuroLeague che andrà in scena alle 21:00 (18:00 ora italiana) e decreterà il campione della stagione 2024-25. Non perdere l'occasione di assistere a uno degli eventi sportivi più attesi dell'anno ad Abu Dhabi, la capitale del basket del Medio Oriente.

Tutte le informazioni e le modalità di acquisto saranno disponibili esclusivamente online.

